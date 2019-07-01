شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مركبة فضائية مأهولة وغير مأهولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السفر للفضاء هو متعة للرواد، وحلقة مستمرة من الفضول للمتابعين، وعلى الرغم من الاهتمام برحلات الفضاء منذ سنوات وازدياد الاهتمام مؤخرًا بسبب رغبة الوكالات الفضائية وعلى رأسها ناسا اشراك العامة فى المهمات الفضائية سواء من خلال طرح المسابقات لتسمية مركبة أو رحلة إلى آخرى، وأثناء متابعتك للفضاء قد تسمع مصطلح مركبة فضائية مأهولة وغير مأهولة، فما معنى هذا؟

ما هى المركبة الفضائية؟



هى مركبة قادرة على الوصول إلى الفضاء، من خلال صاروخ ذو قوة دفع كبيرة جدًا ليرسلها خارجًا، ويدخل المكوك الفضائي من تصنيفاتها، وقد يستطيع هذا المكوك أن ينقل للفضاء حمولة تزيد عن 32 طن، كما أنه يمكن أن يعاد استخدام المركبة جزئيًا.

المركبة الفضائية المأهولة؟

هى المركبات التى ينتقل على متنها رواد الفضاء وخطورتها أقل من المركبات غير المأهولة، وترسل لمهام معينة يقوم بها البشر مثل أخذ عينات من تراب القمر، وكذلك الأحجار والصخور لدراستها وإجراء التجارب، ويعتبر المكوك الفضائى هو الاسم الخاص بالمركبات الفضائية المأهولة.





المركبات الفضائية غير المأهولة؟

هى مركبات آلية، لا يوجد على متنها أى بشرى، وتهدف لنقل الأقمار الصناعية إلى مدارها أو استكشاف علمى فى كواكب وأقمار مجاورة لا يستطيع البشر الوصول إليها وتسبب هذه المهمات خطورة على البشر، لذلك يتم استبدالها بالآلية.