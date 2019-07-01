شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تحقق رقما قياسيا جديدا ببيع 10 ملايين وحدة من سلسلة P30 فى 85 يوما فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا وهو بيع 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 فى وقت قصير جداً، من إطلاقها فى أواخر شهر مارس الماضى، حيث تضم السلسلة على P30، P30 Pro.

وقال كيفين هو، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك خلال القمة العالمية للأجهزة MWC المقام بمدينة شنجهاي الصينية: حققت هواوي إنجازاً جديداً فى أداء مبيعاتها، حيث وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مباعة فى 85 يوما فقط من تاريخ إطلاقها أى أقل بـ 62 يوما مقارنة بتحقيق نفس حجم المبيعات لسلسة P20 التى تم إطلاقها فى عام 2018. بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة بيوم 30 مايو من عام 2019، أى ما ظهر بشكل أسرع مما كانت عليه العام الماضي".

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يرجع الفضل فى تحقيق مثل هذه الإنجازات هو استمرار هواوي فى تقديم الابتكارات، وتمثلت هذه الابتكارات فى سلسلة هواتف P30 التى قدمت مزايا وإمكانيات يشهدها المستهلك لأول مرة. تأتي هذه المزايا المبتكرة متمثلة في خاصية SuperSensing بكاميرات لايكا رباعية العدسات، خاصية التقريب الهجين حتى 10 أضعاف، بطارية فائقة العمر والأداء، هذا بالإضافة الي الألوان الجديدة مثل لون Breathing Crystal وAmber Sunrise. نالت سلسلة هواوي P30 إشادة وإعجاب العديد من الصحف والمواقع العالمية، حيث أن السلسلة حصلت على جوائز عديدة مثل جائزة ’ أفضل هاتف Flagship في 2019’ وجائزة ’ أفضل هاتف ذكي للتصوير الفوتوغرافي’.

استثمرت هواوي خلال العشرة سنوات الماضية أكثر من 480 مليار يوان صيني، حيث استطاعت الشركة إقامة شراكات وتوطيد علاقاتها المبنية على التكنولوجيا بالشركات الموردة لبرمجيات ومكونات الأجهزة الذكية، وهذا ما أدي الي ريادة هواوي في تقديم تكنولوجيا جديدة وتجارب متطورة في صناعة الهواتف الذكية. تؤمن هواوي بأن الاستمرار بتقديم الابتكار والريادة التكنولوجية سيؤدي الي توسعها في مجال الهواتف الذكية، وذلك عن طريق إيجاد كافة الحلول والسيناريوهات للوصول الي تجربة الحياة الذكية التي يتطلع اليها المستهلك. هذه هي ركيزة الثقة ودافع مجتمع مستخدمي هواوي الكبير.