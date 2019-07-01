قريبا... الاعلانات ستغزو انستغرام!

كشف تطبيق انستغرام عن نيته بإضافة مساحة جديدة للإعلانات وذلك بقسم Explore للمرة الأولى منذ إنشاء تطبيق الصور العالمي.
فقد أعلن التطبيق المملوك من فيسبوك من خلال بيان نشره على مدونته، انه سيضع الإعلانات على صفحة الاستكشاف، والتي يصل إليها 50 بالمئة من المستخدمين.
أما صفحة الـExplore فتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها الحسابات التي لا يتابعها المستخدم والتي يعتقد انستغرام أنه قد يكون مهتمًا بمحتواها.
وذُكر في المدونة: "يمكن أن تساعد صفحة الإستكشاف المستخدم في العثور على النشاط التجاري أو المنتج الذي قد يحبه... نرى أشخاصًا يتطلعون بنشاط للتواصل مع العلامات التجارية التي يحبونها لهذا السبب سنقدم خلال الأشهر القليلة المقبلة إعلانات في قسم explore".
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