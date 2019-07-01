شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول أمريكى: مبيعات الولايات المتحدة لهواوى لن تعرض الأمن القومي للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشارالاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" إن الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع عن مخاوف الأمن القومي بعد الموافقة على السماح للشركات الأمريكية ببيع بعض المكونات لشركة هواوي.

وقال كودلو لصحيفة "فوكس نيوز صنداي" الأمريكية، أن هواوي ستظل على القائمة السوداء الأمريكية كتهديد أمني محتمل، حيث يقول إن أي ترخيص إضافي من الولايات المتحدة "سيكون لما نسميه بالبضائع العامة، وليس حساسًا للأمن القومي"، مثل شرائح المعالجات والبرامج المتاحة عمومًا في جميع أنحاء العالم.

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وانتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري إعلان ترامب يوم السبت الماضى، واصفين الشركة بأنها تهدد الأمن القومي الأمريكي وفي تغريدة، وصف السناتور "ماركو روبيو" من فلوريدا هذه الخطوة بأنها "خطأ كارثي"، وقد جاءت تصريحات ترامب بعد لقائه مع الرئيس الصينى شي جين بينج في اليابان في قمة العشرين الأخيرة.