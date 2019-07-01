شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول أمريكى: مبيعات الولايات المتحدة لهواوى لن تعرض الأمن القومي للخطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشارالاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" إن الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع عن مخاوف الأمن القومي بعد الموافقة على السماح للشركات الأمريكية ببيع بعض المكونات لشركة هواوي.
وقال كودلو لصحيفة "فوكس نيوز صنداي" الأمريكية، أن هواوي ستظل على القائمة السوداء الأمريكية كتهديد أمني محتمل، حيث يقول إن أي ترخيص إضافي من الولايات المتحدة "سيكون لما نسميه بالبضائع العامة، وليس حساسًا للأمن القومي"، مثل شرائح المعالجات والبرامج المتاحة عمومًا في جميع أنحاء العالم.
وانتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري إعلان ترامب يوم السبت الماضى، واصفين الشركة بأنها تهدد الأمن القومي الأمريكي وفي تغريدة، وصف السناتور "ماركو روبيو" من فلوريدا هذه الخطوة بأنها "خطأ كارثي"، وقد جاءت تصريحات ترامب بعد لقائه مع الرئيس الصينى شي جين بينج في اليابان في قمة العشرين الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مسؤول أمريكى: مبيعات الولايات المتحدة لهواوى لن تعرض الأمن القومي للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.