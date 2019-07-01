شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: أبل تفكر فى نقل إنتاج أجهزة "ماك برو" إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "وول ستريت" نقلا عن أشخاص مطلعين داخل أبل، أن الشركة الأمريكية تخطط لنقل تصنيع كمبيوترها الجديد "ماك برو" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى عززت فيه إدارة "ترامب" التعريفات الجمركية 200 مليار دولار على الواردات الصينية بنسبة 25% وهددت بفرض رسوم جديدة تصل إلى 300 مليار دولار إضافية على الواردات الصينية.

وذكرالتقرير أن شركة التكنولوجيا العملاقة ستقوم بتصنيع الكمبيوتر المكتبى بتكلفة تبلغ 6 آلاف دولار فى مصنع بالقرب من شنجهاى.

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وقال متحدث باسم آبل: "مثل جميع منتجاتنا، تم تصميم "ماك برو" الجديد فى كاليفورنيا ويتضمن مكونات من عدة دول بما فيها الولايات المتحدة، أما التجميع النهائى هو جزء واحد فقط من عملية التصنيع".

فى الأسبوع الماضى طلبت أبل من مورديها الرئيسيين تقييم الآثارالمترتبة على تكلفة نقل ما بين 15% إلى 30% من طاقتها الانتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، فى الوقت الذى تستعد فيه لإعادة هيكلة سلسلة التوريد الخاصة بها.

وتعد الصين سوقا رئيسيا لشركة أبل فضلا عن كونها مركزا رئيسيا لإنتاج أجهزتها، كما حصلت الشركة على ما يقرب من 18% من إجمالى إيراداتها من الصين.