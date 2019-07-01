شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سنغافورة توافق على إنشاء بنوك افتراضية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرجديد، أن البنك المركزى السنغافورى يستعد لإصدار ما يصل إلى خمسة تراخيص "مصرفية رقمية" لمقدمى الطلبات المناسبين، فى خطوة يمكن أن تقدم أكبر تغيير فى سوق تهيمن عليه البنوك المحلية.

وبحسب موقع TOI الهندى، قال ثارمان شانموجاراتنام الوزير الأول ورئيس هيئة النقد فى سنغافورة: "تراخيص البنوك الرقمية الجديدة تمثل الفصل التالى فى رحلة تحريرالبنوك فى سنغافورة، ونحن نرحب بالشركات التى لديها مقترحات قيمة مبتكرة للتقدم بطلب للحصول على تراخيص البنوك الرقمية، حتى لو لم تقم بعد بإنشاء سجل حافل فى مجال البنوك".

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وتحرص الشركات غيرالمصرفية فى آسيا على تحدى البنوك التقليدية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وقواعد بيانات مستخدميها لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة، فيما نقلت رويترز عن مصادر قولها فى وقت سابق من هذا الشهر إن السوق المصرفية فى سنغافورة تهيمن عليها مجموعة DBS Group Holdings Ltd، وOversea-Chinese Banking Corp، و United Overseas Bank Ltd.

وقال شانموجارنام: "إن التأثيرات بعيدة المدى للرقمنة تحفزعلى إعادة التفكيربشكل أساسى فى دور البنوك فى معظم المراكز المالية المتقدمة"، وأضاف: "لقد بدأنا برخصتين رقميتين كاملتين للبنوك، حتى لا يتم تجزئة سوق الخدمات المصرفية للأفراد المحلى الصغير فى سنغافورة".

وفى نفس السياق، بدأت هونج كونج، المنافس الشديد للمركز المالى فى سنغافورة، فى إصدار تراخيص فى وقت سابق من هذا العام، وفى هونج كونج، كانت الشركات التابعة لـ Alibaba Group Holding Ltd و Xiaomi Corp واتحادات بقيادة ستاندرد تشارترد PLC و BOC Hong Kong Holdings Ltd من بين الشركات التى فازت بالتراخيص المصرفية الرقمية فقط.