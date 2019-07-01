شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. 40 عاما على ظهور "الواكمان" رائد الموسيقى المحمولة قبل ثورة iPod والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يبدو لك ذلك الكاسيت الصغير الذى لا يتجاوز حجمه حجم الشريط شيئا أثريا عجيبا الآن، لكن هذا المنتج الذى طرحته لأول مرة شركة سونى اليابانية قبل 40 عاما كان إنجازا كبيرا وقت ظهوره.

ففى بداية عام 1979، استدعى رئيس شركة سونى أكيو موريتا المهندسين والمخططين الشباب ومتخصصى الدعاية للاجتماع من أجل استعراض نسخة معدلة واعدة من مسجل الكاسيت المضغوط الذى كان الصحفيون يستخدمونه ويعرف باسم "سونى بريسمان".





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وقال موريتا فى هذا الاجتماع إن المنتج سيرضى الشباب الذين يستمعون للموسيقى طوال اليوم، وسيأخذونه فى كل مكان معهم ، ولو وضعنا سماعة رأس للتشغيل ستكون ضربة ناجحة.

وفى الأول من يوليو، أطلقت شركة سونى الواكمان TPS-L2 الأزرق والفضى فى اليابان، وبيع مقابل ما يعادل 150 دولار أمريكى فى هذا الوقت، وبعد عاد وصل إلى الولايات المتحدة.



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ورغم المتشككين الذى توقعوا ألا يحقق الجهاز باهظ الثمن مبيعات لأنه لا يقوم بالتسجيل، إلا أن الشركة باعت منه 50 ألف جهاز فى غضون شهرين فقط. والأكثر من هذا وكما تقول صحيفة يو إس إيه توداى، فإن غير الطريقة التى تستمع بها الناس إلى الموسيقى بشكل خاص ومحمول.