شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالبة ناسا بوضع خطة طوارئ لمحطة الفضاء الدولية .. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا تقرير جديد للمكتب الحكومي للمساءلة "GAO" ناسا إلى وضع خطة طوارئ للحفاظ على الوصول إلى محطة الفضاء الدولية في حالة تعرض مركبات الطاقم التجارية إلى مزيد من التأخير.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أشار التقرير الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومي، إلى أن كلاً من بوينج و SpaceX تحرز تقدماً في تطوير مركبات الطاقم التجارية، لكن عددًا من المشكلات الفنية يؤدى إلى تأخيرات فى الرحلات، مما لم يمنح المنظمة ثقة في أن الشركات ستتمكن من الحفاظ على جداولها الحالية.

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وذكر التقرير أن "كلا المتعاقدين قد حققا تقدما في بناء واختبار الأجهزة، بما في ذلك رحلة اختبار SpaceX غير المأهولة"، مضيفا "لكن التأخير المستمر للجدول الزمني والبرنامج، يخلق حالة من عدم اليقين المستمر بشأن متى سيتم اعتماد أي من المتعاقدين لبدء إجراء عمليات تشغيلية إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأوصى التقرير الجديد بأن تقوم ناسا بوضع خطة طوارئ للحفاظ على الوصول إلى المحطة، حيثقال مكتب المحاسبة "ناسا تحتاج إلى تقديم دعم إضافي فيما يتعلق بجهود التخطيط لضمان الوصول دون انقطاع إلى محطة الفضاء الدولية".