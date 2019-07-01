جالاكسي A50 يحصل على تحديث يحسن أداء الكاميرا ويضيف Night Mode لها .

لا شك أن جالاكسي A50 هو واحد من أكثر هواتف سامسونج نجاحاً في السوق المصرية وسوق الهواتف المتوسط بشكل عام وسامسونج تعلم هذا بشكل جيد لذا فإنها تدعم الهاتف بالتحديثات بشكل مستمر وهذا بالطبع على عكس عادتها ولكن يبدو أن هذه هي الخطة الجديدة من الشركة.

حصل جلاكسي A50 على تحديث جديد يضم التحديثات الأمنية لشهر يونيو بالطبع بالإضافة إلى وضع الـ Night Mode في الكاميرا و وضع تصوير بطيء أو بالحركة البطيئة في الكاميرا، التحديث الجديد يصدر تحت رقم A505FDDU2ASF2 ويصدر بحجم 422 ميجابايت.

بالرغم من أن القائمة الرسمية للتحديث تقول بأن هذا التحديث يحسن من حماية Knox Guard إلا أن المستخدمين وجدوا أن التحديث يضم للجهاز وضع Night Mode و Super Slow Mo في تصوير الفيديو مع تحسينات عامة على أداء الكاميرا وتقديم مميزات جديدة لها.

مع الأسف فإن هذه التحديثات ليست متاحة بشكل مباشر من خلال تطبيق الكاميرا ويجب عليك أن تعيد تشغيله لتتمكن من الوصول إليها.

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التحديث موجود حالياً بشكل OTA ويمكنك الوصول إليه من خلال قائمة تحديثات جالاكسي A50 وإستخدامه ويمكنك أيضاً تحميله وتثبيته يدوياً .

تمكن الهاتف في الفترة الماضية من تحقيق نتائج مذهلة سواءً في المبيعات أو تعليقات المستخدمين وهذا لأنه يقدم منافسة حقيقة في الفئة السعرية المنخفضة والمتوسطة التي كانت تغيب عنها سامسونج بشكل كامل في السنوات الماضية.