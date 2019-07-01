هاتف Redmi K20 يبيع ما يقترب من 1 مليون هاتف حتى الآن

تمكن وحش شاومي Redmi K20 من تحطيم رقم قياسي جديد هو وشقيقه K20 Pro في الصين، حيث تمكن الهاتفان من بيع أكثر من مليون نسخة في دورة حياته.

تم تقديم سلسلة K20 في 28 مايو الماضي مما يعني أن الشركة إحتاجت إلى 4-5 عمليات تخفيض سريعة وبيع سريعة لتصل إلى أكثر من مليون وحدة مباعة، تذكروا أن هذا الرقم من المبيعات جاء فقط من السوق الصينية حيث أن تصنيع الهاتف لازال محدوداً ولم ينتشر في باقي الأسواق مثل السوق الهندية والأسواق العربية.

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أعتقد أن الهاتف سيتمكن بسهولة من تحطيم هذا الرقم في وقت أسرع من هذا حالما يتم بيع نسخة K20 Pro خارج الأسواق الصينية وتحديداً في المناطق التي تفضل الهواتف المتوسطة والمنخفضة مثل السوق العربية والمصرية تحديداً لذا لا يمكننا إلا أن ننتظر حتى نرى هذه النتائج.

للإحتفال بهذا الرقم قال مدير مبيعات الشركة في الصين أن أي مستخدم لهاتف K20 سيحصل على باور بانك بسعة 10 الاف ملي أمبير بينما مستخدمي Redmi K20 Pro سيكون امامهم فرصة للحصول على شاحن سريع بسعر مخفض أقل من 5 دولار تقريباً .

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