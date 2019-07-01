اسعار الهواتف و مواصفاتها من سعر 2000ج الى 5000ج لنصف عام 2019

محتوي المقالة

اسعار الهواتف الذكية هي احد اشهر مواضيع البحث حتى الآن. و سوق الهواتف لعام 2019 حتى الآن ممتلئ على آخره بعدة شركات و بعدة فئات. و تجد في كل فئة سعرية العديد من الهواتف التي تستحق ان تلقي عليها نظرة. و كل هاتف منهم له ما يميزه عن الهواتف الأخرى. الأمر الذي بدأ يصيب المشتريين بحيرة. ماذا اشتري؟. لماذا افضل هذا الهاتف على هاتف آخر؟. لماذا لا اشتري من شركة و اشتري من شركة أخرى. لهذا فإن دليلنا لشراء الهواتف للنصف الأول من عام 2019 جاء ليقضي على الحيرة. و تحصل على افضل الخيارات في كل فئة بدون مشاكل.

فئات اسعار الهواتف الذكية بهذا الموضوع

من 2000 الى 3000 جنيه

من 3000 الى 4000 جنيه

من 4000 الى 5000 جنيه

فئة 2000 الى 3000 جنيه

Honor 8C

سعر الهاتف حوالي 2500 جنيه مصري لا غير. و يأتي بمواصفات ليست سيئة على الإطلاق. طبعاً في نطاق الفئة التي نتحدث عنها. سيعطيك اداء جيد. و كاميرا لا بأس بها. و تصميم الهاتف ليس سيئاً ايضاً. الهاتف يأتي بجسم من البلاستيك الغير لامع. و بكاميرات ذات بروز ضعيف نسبياً عن الجهاز. لكنه يحقق كل متطلبات هذه الفئة من اداء جيد و كاميرا لا بأس بها. مع وجود بطارية بحجم كبير تكفي ليوم كامل من الإستعمال.

مواصفات Honor 8C

المعالج Qualcomm snapdragon 632 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 6.26 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 720p الذاكرة الداخلية ذاكرة 32GB او 64GB قابلة للزيادة حتى 256GB ذاكرة الوصول العشوائي 4GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة اساسية بدقة 12MP و فتحة f/1.8 عدسة ثانوية بدقة 2MP و فتحة f/2.4 مستشعر للعمق لإضافة تأثير Portrait الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 8MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

Galaxy A20

هاتف من Samsung بعد عودتها الحميدة الى فئات الهواتف الإقتصادية. يأتي الهاتف بسعر 2500 جنيه تقريباً. و هو بمواصفات جيدة جداً بالنسبة لهذه الفئة. الهاتف يأتي بجسم من البلاستيك. و بكاميرا خلفية مزدوجة. و بتصميم جيد للغاية من الأمام. مع قطع في الشاشة على شكل قطرة ماء يحمل الكاميرا الأمامية. و هذا جزء بسيط مما يميز هذا الهاتف. فباقي مواصفاته تبدو جيدة للغاية في هذه الفئة الإقتصادية.

مواصفات Galaxy A20

المعالج Exynos 7884 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 6.4 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 720p الذاكرة الداخلية ذاكرة 32GB قابلة للزيادة حتى 1TB ذاكرة الوصول العشوائي 3GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة اساسية بدقة 13MP و فتحة f/1.9 عدسة ثانوية بدقة 5MP و فتحة f/2.2 بزاوية واسعة Ultra Wide الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 8MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 15Watt

Redmi 7

احد الهواتف ذات المواصفات العالية. هاتف جديد من شركة xiaomi و هو النسخة المصغرة عن هاتف Redmi note 7 لكن لا يعني ذلك تجاهله. فهو هاتف جيد بمواصفات جيدة و عتاد قوي. و يناسب هذه الفئة بشكل كبير. الهاتف يتفوق على اغلب منافسي هذه الفئة بشكل ملحوظ. فقط هاتف Redmi note 7 بنسخته الأصغر يتفوق على الـRedmi 7 لكن باقي الهواتف فلا. لذلك فهو هاتف مرشح بشكل كبير بسبب اسعار الهواتف الحالية. هو بسعر 2775 جنيه

مواصفات Redmi 7

المعالج Quclomm snapdragon 632 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 6.26 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 720p الذاكرة الداخلية ذاكرة 32GB او 64GB قابلة للزيادة حتى 256GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 3GB او 4GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة اساسية بدقة 12MP و فتحة f/2.2 عدسة ثانوية بدقة 2MP بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 8MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

Redmi Note 7

ملك التفاصيل كما تطلق عليه شركة xiaomi. هذا الهاتف يعتبر اقوى هواتف هذه الفئة. من ناحية المواصفات الجبارة؟. من ناحية التصميم الجيد. من ناحية الخامات المستخدمة. من ناحية الكاميرا. من كل النواحي تقريباً فإن هذا الهاتف يتفوق على منافسيه في هذه الفئة. هاتف A20 يتفوق عليه فقط في نوع الشاشة. لكن Note 7 يتفوق على باقي هواتف هذه الفئة في كل شئ. و هذا ما تقوله مواصفاته بالإضافة الى تجربته الكاملة. و هو بسعر 3000 جنيه

مواصفات Redmi note 7 بسعر 3000 جنيه

المعالج Quclomm snapdragon 660 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 6.3 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 32GB قابلة للزيادة حتى 256GB ذاكرة الوصول العشوائي 3GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة اساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 عدسة ثانوية بدقة 5MP و فتحة f/2.2 بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 13MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

فئة 3000 الى 4000 جنيه

Galaxy A30

هاتف جديد من Samsung في فئات الأسعار القليلة. و هو هاتف جيد جداً. لأنه يعطيك افضل ما قد تطلب. شاشة قوية و رائعة. مع معالج جيد. مع كاميرات جيدة. و بطارية تصمد معك طول اليوم. مع واجهة مستخدم جيدة جداً. هاتف A30 من افضل الهواتف في هذه الفئة و الذي لن تندم ان قمت بشرائه. مع انه ينتظر المزيد من التحديثات فقط لتحسين ادائه بشكل عام. لكنه في كل حال هاتف قوي و جيد للغاية. سعر الهاتف جيد فهو بسعر 3300 جنيه

مواصفات Galaxy A30

المعالج Exynos 7904 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 6.4 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 32GB او 64GB قابلة للزيادة حتى 1TB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 3GB او 4GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة اساسية بدقة 16MP و فتحة f/1.7 عدسة ثانوية بدقة 5MP بفتحة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة Ultra Wide الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 15Watt

Realme 2 pro

اسم فرعي تحت شركة Oppo. هواتف Realme من الهواتف الجيدة. و التي تقدم اداء جيد مقابل السعر ايضاً. هذا الهواتف من الهواتف التي احدثت ضجة عند اصدارها لأنه اول الهواتف التي قدمت ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB في فئة كفئته. هاتف Realme 2 pro من الهواتف الجيدة في التصميم و في العتاد و في كل شئ. و بسعر جيد جداً حيث انه يأتي بسعر 3450 جنيه فقط. فهو صفقة جيدة

مواصفات Realme 2 pro

المعالج Qualcomm snapdragon 660 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 6.3 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 64GB او 128GB قابلة للزيادة حتى 256GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB او 6GB او 8GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة اساسية بدقة 16MP و فتحة f/1.7 عدسة ثانوية بدقة 2MP مستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3500mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

Mi A2

Advertisements

تتميز سلسلة A من هواتف xiaomi بإستعمالها لنظام Android One من Google. الذي يضمن لك تحديثات سريعة و لمدة زمنية اكبر. و سرعة في التحديثات الأمنية و الإصلاحات بشكل كبير. هواتف A من xiaomi من الفئات الجيدة جداً. بالمواصفات العالية مقابل السعر. و هذا ما يميز هذه الفئة بشكل كبير. مع تجربة الواجهة الخام لـAndroid فالأمر جيد جداً. هاتف A2 يأتي بسعر 4000 جنيه لذلك هو صفقة جيدة للغاية.

مواصفات Mi A2

المعالج Qualcomm snapdragon 660 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 5.99 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 32GB او 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB او 6GB الكاميرا الخلفية ثنائية بعدسة بدقة 12MP و فتحة f/1.8 عدسة 20MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 20MP و فتحة f/2.2 البطارية بحجم 3000mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

في هذه الفئة ايضاً

هاتف Redmi note 7 السابق ذكره و لكن بمساحة 64GB و ذاكرة وصول عشوائي 4GB

فئة 4000 الى 5000 جنيه

Huawei P30 lite

الهاتف هو نسخة مصغرة من هاتف Huawei P30 الرائد لشركة Huawei. و هو هاتف قوي نسبياً. ليس كسائر الهواتف في هذه الفئة. لكنه هاتف بعتاد ممتاز. و بمواصفات جيدة. و بكاميرا تتفوق على اغلب المنافسين. هو هاتف جيد. و ليس اقتراحاً سيئاً. يمكن ان تستعمله و تستمتع بتجربته. هاتف P30 lite هاتف جيد. و اذا فكرت في هاتف بسعر اقل من 5000 جنيه فهو ليس سيئاً نهائياً. هاتف P30 lite من الهواتف التي يمكن النصح بها في هذه الفئة. فهو بسعر 4500 حنيه مصري

مواصفات Huawei P30 lite

المعالج HiSillicon Kirin 710 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو متر الشاشة بحجم 6.15 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 128GB قابلة للزيادة حتى 1024GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB او 6GB الكاميرا الخلفية ثلاثية بعدسة اساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 عدسة ثانوية بدقة 2MP و فتحة f/2.4 مستشعر عمق Depth Sensor عدسة ثالثة بدقة 8MP بزاوية واسعة الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 24MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3340mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Galaxy A50

لاتزال Samsung معنا في هذه القائمة. اسعار الهواتف اجبرت Samsung على اصدار هذا الهاتف. الذي ياتي بمواصفات جيدة للغاية نظراً لسعره. و يأتي بكاميرا ثلاثية و هذا لا نراه في هاتف غير P30 lite السابق ذكره. هاتف A50. من الهواتف الجيدة للغاية. و التي تستحق سعرها بشكل كبير. هو من الهواتف التي ستحب استعمالها. و بما ان اسعار الهواتف كلها منافسة فهو بسعر منافس جداً حيث انه بسعر 4550 جنيه.

مواصفات A50

المعالج Exynos 9610 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.4 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 64GB او 128GB قابلة للزيادة حتى 1TB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB او 6GB الكاميرا الخلفية ثلاثية عدسة بدقة 25MP و فتحة f/1.7 عدسة بدقة 8MP و فتحة f/2.2 و هي عدسة واسعة Ultra Wide عدسة ثالثة بدقة 5MP بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 25MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 15Watt

Oppo F9

احد اشهر هواتف Oppo. الذي امتاز بتصميم الظهر اللامع المميز جداً. و بكاميرته الجيدة جداً في مختلف الإضائات. بالإضافة الى ادائه الجيد في الألعاب و البرامج. و حسن استغلال موارد الجهاز في العمل. هاتف Oppo F9 كان احد الهواتف التي تسيطر على المنافسة في فئتها. ولازال ينافس حتى اليوم. F9 هاتف جيد جداً. و يمكن ان انصح به. و هو ليس اختياراً سيئاً ابداً. خاصة انه بحالة اسعار الهواتف الحالية فسعر 4900 جنيه يبدو جيداً جداً.

مواصفات Oppo F9

المعالج MediaTek Helio P60 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو متر الشاشة بحجم 6.3 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 64GB قابلة للزيادة حتي 256GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB او 6GB الكاميرا الخلفية مزدوجة عدسة اساسية بدقة 16MP و فتحة عدسة f/1.8 عدسة ثانوية بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و مستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 25MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3500mah تدعم الشحن بقدرة 20Watt

Huawei Y9 prime

يمكن ان اكبر ميزة في هذا الهاتف هي كاميرته الأمامية. لأنه الهاتف الوحيد في هذه الفئة الذي يقدم كاميرا امامية منبثقة. تخرج من جسم الهاتف. الكاميرا الامامية المنبثقة ظهرت في عام 2018 مع هاتف Vivo Nex S. و من ثم اقتنتها شركات اخرى عديدة كـOppo و OnePlus مؤخراً و كانت Huawei ايضاً من الشركات التي قررت الإستعانة بهذه التقنية. سعره جيد لهذه الفئة. ليس مميزاً جداً. لكنه من الهواتف التي يمكن شرائها في حالة اسعار الهواتف الحالية فهو بسعر 4300 جنيه

مواصفات Huawei Y9 prime

المعالج HiSillicon Kirin 710F ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو متر الشاشة بحجم 6.59 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 64GB او 128GB قابلة للزيادة حتي 1TB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB الكاميرا الخلفية ثلاثية عدسة بدقة 16MP بفتحة عدسة f/1.8 عدسة بدقة 8MP بعدسة واسعة Ultra Wide عدسة ثالثة بدقة 2MP بفتحة f/2.4 و هي بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 تنبثق من داخل الجهاز البطارية بحجم 4000mah

Xiaomi Mi 8 lite

آخر هواتف هذه القائمة. هاتف Mi 8 lite من الهواتف الجيدة. بظهر زجاجي و بتصميم جيد. و بمواصفات عالية ايضاً. الهاتف هو نسخة مصغرة من هاتف Mi 8 lite الرائد سابقاً لشركة Xiaomi. الهاتف ياتي بأداء جيد للغاية في مقابل السعر. بل افضل ما في السعر. و اسرعهم. هاتف Mi 8 lite هاتف جيد للغاية. و يمكن النصح به. مقابل ما تحصل عليه من هذا الهاتف فلا ضرر من تجربته. Mi 8 lite من الهواتف المميزة في فئته. و في اسعار الهواتف الحالية فهو بسعر 4500 جنيه.

مواصفات Mi 8 lite