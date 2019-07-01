خدمة Fast Share بديل جوجل لخدمة Android Beam السابقة

بدأت جوجل بالتشويق لخدمة Fast Share وهي بديل خدمة Android Beam التي كانت ظهرت منذ فترة في مختلف الهواتف التحديثات قبل أن تقوم جوجل بإزالة دعمها لاحقاً .

خاصية Fast Share ستأتي مع تحديث Android Q الذي سيصدر مع نهاية هذا العام ضمن تطبيق ملفات جوجل Google Files الجديد الذي سيصدر ضمن نفس التحديث.

بحسب ما نقله موقع 9to5google فإن هذه الخاصية ستعمل دون الحاجة إلى إتصال إنترنت كما أنك لن تحتاج إلى نقر الهواتف لنقل الملفات بينها حيث سترى قائمة بالهواتف المتاح النقل إليه وستختار الهاتف الذي ترغب في إرسال الملف إليه من خلال هذه القائمة.

ستعتمد الخدمة في إيجاد الهواتف المحيطة بك على وظائف الـ Bluetooth وال location Services أما في عملية الإرسال نفسها فستعتمد على تقنية الـ Wifi دون الحاجة لوجود إتصال إنترنت.

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ستتمكن من إرسال كل شيء تقريباً بدايةً من الصور والروابط المختلفة والقصاصات النصية، الأمر المثير حقاً أن خدمة Fast Share ستعمل مع جميع الأجهزة التي تدعم الأندرويد وليس الهواتف فقط بما فيها الساعات والChrome OS وحتى أجهزة iPhone.

بالطبع ستحتاج إلى تفعيل الخاصية من داخل جهازك وأن تجعل الجهاز متاح للجميع مثلما تفعل مع البلوتوثق كمثال ولكن فورما تضيف شخص ما إلى داخل قائمة أصدقائك في Fast Share ستتمكن من إستقبال الملفات منه بسهولة دون الحاجة إلى تفعيل الخدمة وغيرها.

لا توجد معلومات عن موعد صدور الخدمة أو طريقة إستخدامها بشكل مباشر على الهواتف القديمة ولكن بالتأكيد ستسقبلها الهواتف كجزء من خدمات جوجل .