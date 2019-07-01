كل ما يعرفه العالم عن Galaxy Note 10 حتى الآن

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Galaxy Note 10 هو اكثر الهواتف المنتظرة لعام 2019 حتى الآن. و يبدو ان انتظار الهاتف الجديد من فئة Note هذا العام اعلى من العام الفائت. و ذلك يرجع لأسباب عديدة سنطرحها في هذا الموضوع. لكن الهاتف هذا العام رغم كل شئ قد تسرب عنه العديد من المعلومات. و الصور و كل ما يمكن معرفته عن الهاتف. بالطبع الهاتف متوقع ان يأتي بمواصفات داخلية مثل هاتف Galaxy S10 كما تفعل Samsung كل عام فهي تعيد تكرار المواصفات الداخلية بين سلسلتي S و Note. لكن دعنا نستعرض اهم التسريبات

لماذا انتظار Galaxy Note 10 هذا العام اعلى من العام الفائت ؟

كل عام كان هاتف Note هو نفس الهاتف من سلسلة S لكن بإضافة قلم Spen و يبدو انه العكس هذا العام

برائات الإختراع التي تحيط بالهاتف مثل برائة اختراع وجود كاميرا في قلم S Pen

التسريبات عنه ليست كثيرة و متنوعة مثل العام الفائت

الشكل النهائي للهاتف له عدة اشكال لكن هناك واحد اقرب للواقع

ماذا نعرف عن Galaxy Note 10 في نقاط

وجود نسخة عادية و نسخة Plus و نسخة 5G

ان يكون السعر باهظاً جداً

المواصفات ستكون هائلة كهاتف S10

شكل الهاتف

الإطلاق في اغسطس او سبتمبر

شكل Galaxy Note 10 المتوقع

شكل الكاميرا الأمامية

شكل الظهر

شكل الواجهة الأمامية

النسخة الأعلى

المواصفات المتوقعة

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ الشاشة 6.28 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10 6.75 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10 نظام التشغيل Android 9.0 Pie واجهة One UI Android 9.0 Pie واجهة One UI المعالج Snapdragon 855 معالج Exynos 9820 معالج Snapdragon 855 معالج Exynos 9820 معالج Advertisements ذاكرة الوصول العشوائي RAM حتى 12GB حتى 12GB الكاميرات الخلفية كاميرا ثلاثية عدسة عادية عدسة Telephoto للتقريب البصري عدسة بزاوية واسعة كاميرا رباعية عدسة عادية عدسة Telephoto للتقريب البصري عدسة بزاوية واسعة عدسة Time of flight الحماية مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة البطارية 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt مدخل الشحن USB type C USB type C الأبعاد 151 x 72 x 7.9 mm 162.3 x 77.4 x 7.9 mm

كم سيكلف ؟

نظراً لسياسة تسعير Samsung الأخيرة فإننا نتوقع ان Note 10 لن يكون رخيصاً. بل ان سعره سيبدأ من 1000$ على الأقل. و هذا هو المتوقع و بالطبع فإن النسخة الأعلى ستكلف اكثر من ذلك. لا امل في تسعير بسيط هذا العام. فطبقاً لسياسة Samsung في تسعير اجهزة Note يبدو ان تسعيره هذا العام لن يقل عن تسعير العام الفائت بأي شكل. حيث ان سعر Note 9 وقت الإطلاق كان 1000$ تقريباً.

تسعير Galaxy Note للإصدارات الماضية وقت اطلاقهم

Galaxy Note 5 = 700$

Galaxy Note 7 = 834$

Galaxy Note 8 = 930$

Galaxy note 9 = 1000$

ميعاد الإصدار

سلسلة Note دائماً تأتي في شهري اغسطس و سبتمبر. مع الإعتبار بأن اغسطس هو اقرب احتمال لإطلاق Note 10. حيث ان Samsung قد اصدرت اغلب هواتف Note في اغسطس ايضاً فقط Note 8 من تأخر اطلاقه لشهر سبتمبر. غير ذلك فإن باقي السلسلة تصدر في اغسطس. اي انه دائماً سلسلة Note تأتي بعد سلسلة S بـ6 اشهر كاملة قبل ان يتم اصدارها رسمياً. كنوع من خطط البيع لشركة Samsung

تاريخ اطلاق هواتف سلسلة Note الماضية