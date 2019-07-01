فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nokia 2 الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر من العام 2017 مع نظام Android 7.1.1 Nougat، حصل على تحديث Android 8.1 Oreo في شهر مارس من هذا العام. وإتضح الآن أن هذا هو آخر تحديث سيحصل عليه هذا الهاتف.

تم إطلاق الهاتف Nokia 2 مع وعد بسنتين من التحديثات، لذلك كان ملاك هذا الهاتف ينتظرون بفارغ الصبر أن تقوم شركة HMD Global Oy بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 2. وقد أكد فريق دعم العملاء أيضًا أن Android 9 Pie سيصل في النهاية إلى الهاتف Nokia 2، ولكن لم يتم الكشف عن أي إطار زمني للإطلاق.

ومع ذلك، أكد المسؤول عن مجتمع Nokia الآن أن فريق دعم العملاء لديه بعض سوء الفهم وأن الهاتف Nokia 2 لن يحصل على تحديث Android 9 Pie.

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يأمل البعض في أن تقوم شركة HMD Global Oy بإصدار تحديث Android 9 Pie Go Edition للهاتف Nokia 2 نظرًا إلى أن هذا الإصدار من نظام Android 9 Pie يتطلب موارد أقل، ولكن الشركة أوضحت سابقًا أنه لا يمكن نقل هذا الهاتف إلى Android 9 Pie Go Edition لأنه لم يتم إطلاق هذا الهاتف بهذا الإصدار الخفيف من الأندرويد.

لن يحصل الهاتف Nokia 2 على المزيد من تحديثات الأندرويد، ولكن من المحتمل أن نرى شركة HMD Global Oy تواصل إصدار التحديثات الأمنية لهذا الهاتف الذكي.