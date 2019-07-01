فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى مزايا الإشتراك في خدمة Nintendo Switch Online هي القدرة على الوصول إلى مجموعة من ألعاب NES القديمة التي يمكن إعادة تشغيلها على جهاز Nintendo Switch الخاص بك. ومع ذلك، نظرًا إلى أن تاريخ شركة Nintendo في قطاع أجهزة الألعاب يتخطى مجرد Nintendo NES، فنحن على يقين من أن البعض يتساءلون عما إذا كان يمكن توسيع هذا في النهاية ليشمل المزيد من الأجهزة.
الخبر السار هو أن هناك فرصة لحدوث ذلك. خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع المستثمرين، تم إستفسار شركة Nintendo عما إذا كانت هناك خطط لتوسيع خدمة Nintendo Switch Online، وكرد على هذا السؤال، قالت الشركة أنها تتطلع إلى توسيع ألعاب NES الخاصة بها. وقد أدى هذا إلى تكهنات بأن شركة Nintendo تلمح إلى أنها ستقوم بإستكشاف إضافة الألعاب الخاصة بأجهزة الألعاب القديمة الأخرى إلى الخدمة.
وكما أوضح موقع Game Informer، فقد كانت هناك بعض الأدلة التي تم رصدها قبل بضعة أشهر والتي لمحت إلى أنه سيتم أيضًا إضافة ألعاب SNES إلى خدمة Nintendo Switch Online. لم تؤكد شركة Nintendo أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، ولكن هذا قد يكون التلميح الأفضل الذي حصلنا عليه من الشركة اليابانية حتى الآن.
من المنطقي أن تقوم شركة Nintendo بجلب المزيد من الألعاب من أجهزتها القديمة، وخاصة بالنظر إلى أن العديد من تلك الألعاب تحظى بشعبية كبيرة جدًا بين أوساط اللاعبين، ولكن يبقى أن نرى متى سيحدث ذلك بالضبط. وحتى ذلك الحين، فربما من الأفضل عدم التحمس كثيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر Nintendo قد تقوم بتوسيع مكتبة الألعاب المتاحة على خدمة Nintendo Switch Online لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.