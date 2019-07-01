شاشات LCD المنخفضة التكلفة المتوافقة مع مستشعرات بصمات الأصابع ستصل هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تتميز تكنولوجيا التعرف على بصمات الأصابع المدمجة في الشاشات بالسرعة والدقة وسهولة الإستخدام، ولكن هذه التكنولوجيا متوفرة فقط في الهواتف الذكية المتوسطة والراقية بسبب حاجتها إلى شاشات OLED الباهظة. يعتقد الخبراء بأن هذه التكنولوجيا أصبحت ناضجة نسبيًا، ولكن ماذا عن الحلول الفعالة من حيث التكلفة مثل شاشات LCD؟ حسنًا، يبدو أن الشركة الصينية BOE المتخصصة في صناعة الشاشات قد طورت نوع جديد من شاشات LCD ليكون من الممكن إستخدامها مع مستشعرات بصمات الأصابع التي يتم دمجها أسفل الشاشات.

كشفت شركة BOE أنها نجحت في إستخدام مستشعر بصمات الأصابع في شاشة LCD تقليدية. يُعد هذا إنجازًا كبيرًا لقطاع الهواتف الذكية المتدنية والمتوسطة لأن طبيعة شاشات LCD لا تسمح بإستخدام مستشعرات بصمات الأصابع معها، على الأقل حتى الآن. كانت طبقة الإضاءة الخلفية الإضافية وحقيقة أنها تكون أكثر سمكًا من شاشات OLED هي العقبات الرئيسية التي كان ينبغي التغلب عليها.

ووفقا للمحللين في السوق، فإن حوالي 85 في المئة من إجمالي 1.45 مليار من الهواتف الذكية التي تم شحنها في العام 2018 تستخدم شاشات LCD. من الواضح أن الشركات تنتقل ببطء لشاشات OLED، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل.

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وكانت شركات أخرى مثل Fortsense و AU Optronics قد أكدت لنا من قبل أنها تعمل على شاشات LCD يمكنها العمل مع هذا النوع من مستشعرات بصمات الأصابع، ولكن شركة BOE تعد ببدء إستخدام شاشات LCD المتوافقة في الهواتف الذكية في أوائل العام المقبل نظرًا إلى أن الإنتاج الضخم لشاشات LCD هذه سيبدأ بحلول نهاية العام 2019.