إكتشاف مركبة Curiosity لمستويات من غاز الميثان على سطح المريخ يثير آمالا في الحياة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تم تصور الكثير حول إمكانية العيش على المريخ. لا يزال يتوجب على الرجل الآلي الذي تم إرساله إلى هناك إرسال البيانات التي تحدد بشكل قاطع أن هناك حياة على سطح المريخ في أي وقت منذ نشأة هذا الكوكب. ومع ذلك، فإن الإكتشاف الأخير لغاز الميثان قد ألمح إلى إمكانية وجود حياة على الكوكب الأحمر.

كشف الروبوت Curiosity التابع لوكالة الفضاء NASA عن وجود مستويات معينة من الميثان، على الأقل وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. الميثان هو الغاز الذي يوفره النشاط العضوي، وبالتالي هذا قد يشير إلى وجود بعض النشاط.

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ومع ذلك، الكميات صغيرة جدًا فهي تقف عن حدود 21 جزء في المليار، ولكن من المناسب أن نذكر هنا أن هذا يمثل ثلاثة أضعاف الكمية التي رصدها Curiosity خلال العام 2013. وقد فاجأ هذا الإكتشاف المشرفين على مركبة Curiosity بما يكفي لوضع دراساتهم المجدولة لجمع البيانات ومتابعة مستويات الميثان. ومن غير الواضح ما هي الأشياء التي تؤدي إلى إنتاج الميثان على المريخ.

يأمل الكثيرون أن يؤدي ذلك إلى إكتشاف حياة جرثومية حديثة أو حالية. ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك بسبب تفاعلات الطاقة الحرارية الداخلية للكوكب أو الميثان منذ عصور وخروجها إلى السطح. سوف يتطلب الأمر دراسة متعمقة للبيانات الإضافية لمعرفة معنى هذه القراءات الأخيرة للميثان على المريخ.