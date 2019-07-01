للآسف، ألعاب Google Stadia لن تكون أرخص من ألعاب الأجهزة المنزلية

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة جوجل عن إطلاق خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia في شهر نوفمبر المقبل، وهناك خيار يسمح للمستخدمين بدفع 9.99 دولار أمريكي، مما يتيح لهم تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى الوصول إلى مكتبة للألعاب القديمة. ومع ذلك، لم تذكر شركة جوجل مقدار تكلفة الألعاب الفردية.

الآن، بما أن خدمة Google Stadia تتبنى مفهومًا مخالفًا لمفهوم Steam أو شراء نسخ فعلية من الألعاب، فنحن على يقين من أن البعض قد يفترض بأن ألعابها قد تكون أرخص. لسوء الحظ، إذا كنت تأمل أن تكون ألعاب Google Stadia أرخص من المعتاد، فعاود التفكير مرة أخرى لأن جوجل لمحت إلى عكس ذلك.

أثناء حديثه مع موقع Eurogamer، نُقل عن رئيس قسم Google Satdia في شركة جوجل، السيد Phil Harrison قوله : ” لا أعرف لماذا ستكون أرخص. القيمة التي تحصل عليها من اللعبة على Google Stadia تعني أنه يمكنك تشغيلها على أي شاشة في حياتك، بما في ذلك التلفزيون، والحاسوب الشخصي، والحاسوب المحمول، والجهاز اللوحي، والهاتف الذكي. أعتقد أن هذا سيكون ذا قيمة للاعبين “. وأوضح السيد Phil Harrison أيضًا أن الناشرين والمطورين ما زالوا مسؤولين عن السعر، لذا فإن الأمر متروك لهم لإقتراح الأسعار التي يريدون بها عرض الألعاب الخاصة بهم على خدمة Google Stadia.

Advertisements

وبخصوص هذا الموضوع، صرح السيد Phil Harrison بالقول : ” يتحكم الناشرون أو المطورين في الأسعار بقدرنا، لذلك من الصعب بعض الشيء أن أقول لكم ما هي الأسعار الآن. ولكن من الواضح أننا سنكون مدركين تمامًا للأسعار السائدة في السوق “. لذلك، إذا كنت تأمل في أن تكون ألعاب Google Stadia أرخص، فلا يبدو أن هذا هو الحال، ولكن يتعين علينا الإنتظار حتى يتم إطلاق خدمة Google Stadia لمعرفة ذلك.