شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تنفى مشاركة تكنولوجيا "شرائح المعالجات" مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Advanced Micro Devices أو AMD - الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات لأشباه الموصلات - عن رفضها لتقارير تفيد بأنها نقلت بشكل غير صحيح تكنولوجيا المعالجة الدقيقة إلى شركاء صينيين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت الشركة فى بيان شديد اللهجة أنها فعلت "كل شيء بشكل صحيح وشفاف" ولم تنتهك القانون الأمريكى، حسبما ذكرت صحيفة جيزمودو يوم السبت، فيما جاء رد فعل AMD على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ذكر فيه المسؤولين أن شراكاتها التى تضمنت "مطور كمبيوتر عملاق صينى رائد، وهو مورد عسكرى مدعوم من الدولة تدعى شركة Sugon Information Industry Co" ، منح الصين حق الوصول إلى شرائح state-of-the-art x86 chips التى تنتجها فقط AMD و Intel.

وبحسب ما ورد ذكرت شركة أشباه الموصلات أن التكنولوجيا المستخدمة فى مشروعها المشترك المسمى Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment أو THATIC لم تتضمن شرائحها عالية الأداء وتمت الموافقة عليها للمشاركة من قبل وزارة التجارة، وردت الشركة على العديد من الادعاءات قائلة إنها تشاورت على نطاق واسع مع المسؤولين الفيدراليين وأنها فرضت ضوابط قوية لمنع سرقة التكنولوجيا الخاصة بها، وذكر تقرير جيزمودو أن AMD ذكرت أيضًا أن التقنية "كانت ذات أداء أقل من المعالجات الأخرى المتاحة تجاريًا".