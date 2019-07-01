We تعلن عن اسعار الإنترنت الأرضي الجديدة تحت مسمى We Space

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شركة We اعلنت اليوم عن اسعار جديدة لإشتراكات الإنترنت و سرعات الإنترنت الأرضي و الـADSL الجديدة. حيث اعلنت الشركة عن 3 سرعات لتكون هي الحد الأقصى للسرعات بعد ذلك. و بباقات تسعير جديدة و مختلفة عن ما قبل. بل انا ارى بأن الأسعار الجديدة منطقية بحد كبير. و انها افضل من التسعير القديم بمراحل كبيرة. و انها افضل من النظام القديم بشكل كبير. لكن هناك دائماً مشكلة بسيطة يمكن ان تواجهها. و هي ان السرعات تقدم لك اقصى ما يتحمله خط الهاتف الأرضي الخاص بك. سأشرح هذه النقطة بمزيد من التفاصيل و لكن بعد ذكر التسعير الجديد

اسعار شركة We الجديدة

1- باقة We Space Super

الحد الأقصى للسرعة هو 30 Mb السعات 140GB 250GB 600GB السعر 120 جنيه شهرياً 210 جنيه شهرياً 500 جنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kb

2- باقة We Space Mega

الحد الأقصى للسرعة 70Mb Advertisements السعات 250GB السعر 310 جنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kb

3- باقة We Space Ultra

الحد الأقصى للسرعة هو 100Mb السعات 250GB 600GB السعر 410 جنيه شهرياً 700 حنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kb

ملحوظة

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تساوي 14% من الخدمة اي انك ستضيف 14% من ثمن الإشتراك المكتوب لتحصل على السعر الفعلي الذي ستدفعه

المشكلة التي يمكن ان تواجهها

الحد الأقصى للسرعة

بالنظر الى السرعات المعروضة فأنت ترى ان اقل سرعة هي 30Mb. اي ما يساوي 3.75MB. بهذه السرعة يمكنك تحميل فيلم مساحته 1GB في زمن 4.5 دقيقة فقط لا اكثر. السرعة جيدة للغاية بالفعل. و لكن هي اقصى سرعة يمكن ان تصلها. بمعنى انها ليست السرعة الفعلية. لكنها الحالة المثالية لسرعتك. و هذا مرتبط بجودة خط الهاتف الأرضي الخاص بك. فاذا كان الخط الخاص بك يتحمل هذه السرعة فلا مشكلة ستصلك سرعتك كاملة. لكن اذا كان خطك يتحمل سرعة 8Mb كحد اقصى. فإنك لن تحصل على سرعة اعلى من ذلك. و ذلك بسبب جودة الخط الخاص بك.

انتهاء الباقة

السعات ليست قليلة. و ليست عالية جداً في نفس الوقت. اقل سعة هي 140GB. و هي سعة تكفي في حالة انك شخص او شخصين فقط تستعملان الإنترنت. لكنها لا تكفي لعائلة مثلاً. و السرعة بعد انتهاء الباقة سرعة ميتة. سرعة 256Kb لا يمكنها اشباع استعمالك للإنترنت نهائياً. و هذا امر سئ. فلا اتوقع ان تكون السرعة بعد انتهاء الباقة امراً جيداً بالنسبة لك. فستعاني منها بشكل كبير. لذلك ستحتاج الى الإشتراك في باقات اعلى لتستطيع استعمال الإنترنت في حالة عدة اشخاص يستعملون الإنترنت.