تكنولوجيا: شاومي تحقق مبيعات مليون وحدة من هواتف Redmi K20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجحت شركة شاومي اليوم في تحقيق مبيعات تصل إلى مليون وحدة من سلسلة هواتف Redmi K20 منذ إنطلاقها الأول وحتى الآن.

إستطاعت شاومي أن تحقق مبيعات تصل إلى 200000 وحدة من هواتف Redmi K20 وRedmi K20 Pro خلال الأسبوع الأول من إنطلاق الهواتف إلى الأسواق، ومن جديد تسجل العملاق الصيني رقم جديد في مبيعات هذه السلسلة يصل إلى مليون وحدة.

ولقد أطلقت شاومي سلسلة هواتف Redmi K20 في 28 من مايو، لذا فلقد إستطاعت الشركة تسجيل مبيعات جيدة من الهواتف خلال هذه الفترة، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الإنتاج المحدود للهواتف أدى إلى تحديد مبيعات الهاتف أيضاً، نظراً لعدم توفر إصدار Pro من الهاتف خارج السوق الصيني حتى الآن.

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ولقد أعلن Lu Weibing رئيس شركة Redmi إحتفالاً بهذه النسبة من المبيعات لسلسلة Redmi K20، أن الشركة ستقدم قاعدة الشحن 10000 mAh مع كل هاتف Redmi K20 كما يتوفر لمستخدمي هاتف Redmi K20 Pro إختيار في شاحن بقدرة 27W بسعر أقل من 5 دولار.

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