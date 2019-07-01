تكنولوجيا: هاتف LG Stylo 5 يتوفر الآن في الولايات المتحدة بسعر 230 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف LG Stylo 5 رسمياً إلى سوق الولايات المتحدة، حيث يتوفر عبر شركة Cricket فقط الآن بسعر 230 دولار تقريباً.

بعد إنتشار بعض التسريبات حول هاتف LG الجديد LG Stylo 5، انطلق الهاتف رسمياً في سوق الولايات المتحدة، بتصميم كبير الحجم يحاكي الإصدار السابق LG Stylo 4 كما يأتي الهاتف بقلم stylus.

ويتميز هاتف LG Stylo 5 بحجم 6.2 إنش في الشاشة، مع دقة عرض 1080 في 2160 بيكسل، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج ثماني الأنوية مميزة بآداء سريع.

أيضاً يأتي هاتف LG Stylo 5 بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع بطارية بقدرة 3500 mAh.

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ويضم هاتف LG Stylo 5 كاميرة خلفية واحدة مميزة بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف مستشعر للبصمة إلى أسفل الكاميرة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

يذكر أن هاتف LG Stylo 5 يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الرمادي والذهبي الوردي، كما يتوفر للبيع الآن فقط في سوق الولايات المتحدة حصرياً في شركة Cricket.

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