تسريب جديد يقول بأن الهاتف Galaxy A90 لن يحصل على كاميرا دوارة أو منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - الشائعات المتعلقة بالهاتف Galaxy A90 القادم من شركة سامسونج كانت مربكة إلى حد ما حتى الآن. ما كان يُعتقد في البداية أن يكون Galaxy A80 تحت إسم مختلف في الأسواق الأخرى، تم ربطه خطأً بسلسلة هواتف Galaxy R Series الجديدة الغامضة. لحسن الحظ، بفضل التسريبات الأخيرة، بدأت القصة تصبح منطقية أكثر.

الآن، نحن هنا مع

And in another addition, one of both likely called #GalaxyA90 (SM-A908) comes with a FHD+ sAMOLED Infinity-U display... — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 29, 2019

Advertisements

جديد يؤكد لنا بأن الهاتف Galaxy A90 لن يضم كاميرا قابلة للسحب أو كاميرا أمامية منبثقة. في الواقع، لقد عرفنا أيضًا في الأونة الأخيرة أننا سنرى نسختين من الهاتف Galaxy A90، واحدة تحمل الإسم الرمزي SM-A905، في حين تحمل النسخة الأخرى إسم SM-A908. ومن المتوقع أن تضم كلا النسختين المعالج Snapdragon 855، لتكون بذلك أولى هواتف سامسونج من سلسلة Galaxy A Series التي تحصل على المعالج الأفضل في تشكيلة كوالكوم.

من ناحية أخرى، يقال بأن الهاتف SM-A905 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، فضلا عن ميزة جديدة غامضة تدعى ” Tilt OIS “. وفي نفس الوقت، من المحتمل أن يأتي الهاتف SM-A908 بدوره مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وإحدى المعلومات الجديدة هنا فيما يتعلق بهذه الكاميرات هو أنه لم يتم تثبيتها في أي آلية دوارة أو منبثقة، مثل Galaxy A80. بدلاً من ذلك، سيتم اللجوء إلى التصميم التقليدي المتمثل في تضمين هذه الكاميرات في الخلف.

وبالنسبة إلى التفاصيل الجديدة الأخرى، فمن الواضح أن الهاتف SM-A908 سيحصل على شاشة Super AMOLED Infinity-U تمتاز بدقة +FullHD وبقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. ويقال بأن قطر الهاتفين SM-A908 و SM-A905 سيبلغ 6.7 إنش. وبالنظر إلى أن شركة سامسونج تميل لإستخدام شاشات Infinity-U في هواتفها الذكية المتدنية والمتوسطة، فنحن نفترض بأن SM-A905 سيضم شاشة بدقة أعلى تبلغ Quad HD لتتماشى مع شكل الهاتف المميز على الورق، والكاميرا المميزة التي سيحصل عليها، وتقنية Tilt OIS.

ومع ذلك، فإن الجزء الغريب في هذه القصة هو أن جميع التسريبات تدعي حتى الآن أن SM-A908 سيكون هو الإصدار الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، في حين أن شقيقه لن يحصل على ذلك. لذا، فهل تخطط شركة سامسونج لتعويض بعض التكلفة الإضافية لتقنية 5G عن طريق التضحية ببعض المواصفات التقنية؟ هذا أمر مثير للإهتمام إلى حد ما بالتأكيد.