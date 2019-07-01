الألعاب الأولمبية 2024 في باريس قد تشهد إستخدام سيارات الأجرة الطائرة

فاطمة أيت طالب - دبي - الأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية يمكن أن تعزز السياحة في البلد والمدينة بشكل كبير. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الأحداث كذلك إلى حدوث مشاكل على مستوى النقل مثل إزدحام حركة المرور نظرًا لوجود عدد أكبر من المعتاد من الأشخاص في المنطقة. ومع ذلك، فإن الأخبار السارة لأولئك الذين يخططون للذهاب إلى الألعاب الأولمبية التي ستقام في العام 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، فيبدو أنهم سيتعايشون هناك مع سيارات الأجرة الطائرة.

هذا لأنه خلال معرض باريس الجوي، إقترحت Aeroports de Paris و Airbus و RATP فكرة إستخدام سيارات الأجرة الطائرات لنقل الزوار من مطار شارل ديغول إلى المدينة. هذا لا يعني أنه تم ضمان حدوث ذلك لأنه ستكون هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها.

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على سبيل المثال، ستحتاج جميع الأطراف المذكورة آنفًا إلى التأكد من أن سيارات الأجرة هذه آمنة بما يكفي للسفر من المطار إلى المدينة وأيضًا التحقق مما إذا كانت لديها بطاريات كافية للسفر إلى وجهاتها. كما يجب أن تكون متوافقة مع القوانين الحالية والبنيات التحتية أيضًا. ومع ذلك، نظرًا إلى أننا على بعد حوالي 5 سنوات من أولمبياد Paris Olympics 2024، فنحن نفترض بأن هذا يعطي لهذه المنظمات وقتًا كافيًا لحل كافة المشاكل.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستنجح في ذلك أم لا، ولكن مفهوم سيارات الأجرة الطائرة ليست جديدة، فقد تصورت العديد من الشركات مثل Uber أن تصبح حقيقة واقعة في غضون السنوات الخمسة القادمة على أقل تقدير.