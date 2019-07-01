شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيبك من الواى فاى.. قريبا يمكنك الاتصال بالانترنت عن طريق "اللمبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سيجنيفاى" الأمريكية للإلكترونيات الذكية عن تقنية لمستقبل إنترنت الأشياء، أطلق عليها اسم "ترو لايفاى"، وهى مصباح ذكى يبث البيانات باستخدام الضوء بدلًا من تقنية الواى فاى التقليدية.

وقالت أوليفيا تشيو، رئيسة قسم الابتكار فى شركة سيجنيفاى، فى بيان صحفى، "أى ضوء قد يصبح مصدرًا للاتصال بالإنترنت".

وتتيح التقنية الموجودة فى المصباح نقل البيانات من مصباح السقف إلى هاتفك الذكى أو حاسوبك المحمول بسرعة تصل إلى 150 ميجابت فى الثانية، أى بسرعة الإنترنت اللاسلكى التقليدى تقريبًا، وسيتطلب الاتصال بالإنترنت مصباح إرسال واستقبال ومفتاح وصول يربط فى منفذ "يو إس بى".

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وتمتاز هذه التقنية بأنها لا تتأثر بعدد الأجهزة المتصلة التى تشترك بطيف الترددات الراديوية ذاته، لذا ستكون مناسبة للأماكن المزدحمة مثل مكاتب العمل.

وظهرت الفكرة لأول مرة عام 2011، عندما ألقى هارالد هاس، مخترع تقنية الواى فاى، محاضرة ضمن برنامج تيد توكس لمشاركة الأفكار، وتخيل مستقبلًا يستطيع فيه كل مصباح كهربائى نقل البيانات.

ووفقًا لموقع "ذا فيرج"، لم تنطلق التقنية بصورة مناسبة، فمن معوقاتها ضرورة وصل قطعة إضافية إلى كل جهاز إلكترونى، وانقطاع الإشارة فى الظل، ويرى البعض أن الانتشار المحدود للتقنية قد يكون إيجابيًا، خاصة فى الاستخدامات الأمنية.