تكنولوجيا: خسارة 1,1 مليون وظيفة فى البرتغال بسبب "الروبوتات" بحلول 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد البرتغالى لريادة الأعمال أن التشغيل الآلى سيتسبب على المستوى الوطنى فى فقدان1,1 مليون وظيفة بحلول عام 2030. ونقلت صحيفة بورتوجال نيوز البرتغالية عن نتائج دراسة للاتحاد، أنه من المنتظر أن تكون الصناعات التحويلية هى الأشد تضررا، مع توقع حوالى نصف الخسائر فى قطاع النسيج وحده وسيكون قطاع مبيعات التجزئة ثانى أكثر القطاعات تضررا.

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