شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب المساعدة من أى شخص لديه فكرة عن نمو النباتات فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعو حديقة فيرتشايلد تروبيكال النباتية في ميامي بالشراكة مع وكالة ناسا الأمريكية الجميع للمشاركة في مسابقة "Growing Beyond Earth Maker" الخاصة بها، حيث يكمن التحدي في اختراع النظم المستخدمة في زراعة النباتات في محطة الفضاء الدولية وخارجها.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، بدأت فيرتشايلد وناسا شراكتهما في عام 2015 لإيجاد المزيد من الطرق للحفاظ على الحياة النباتية في الفضاء.

وفي الصيف الماضي، حصلت الحديقة النباتية على منحة بلغت قيمتها حوالي 750 ألف دولار من وكالة ناسا لدعم استوديو الزراعة، وهو مساحة عمل مجتمعية مخصصة لتقنية زراعة الأغذية فى الفضاء.

بينما تتطلع ناسا إلى الحفاظ على حياة الإنسان في الفضاء، فإنها تواجه تحدي إنتاج الغذاء على المدى الطويل، وتأمل المسابقة في إيجاد طريقة جديدة لإنشاء مساحة نمو ثلاثية الأبعاد على متن المركبات الفضائية، للمحافظة على النباتات دون تدخل بشري، وتصميم نظام آلي للزرع والحصاد الآلي.

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وسيتم تقسيم المسابقة إلى ثلاث فئات وهى فرق محترفة وكليات ومدارس ثانوية مع اختيار فائز من كل مجموعة.

في المرحلة الأولى، يجب على المتسابقين إدخال التصاميم وتقديمها بحلول 3 فبراير 2020، سيختار الحكام، وهم مهندسون ونباتيون، 15 فريقًا سينتقلون إلى المرحلة الثانية وسيحصلون على 500 دولار لدعم النماذج الأولية واختبار تصميمهم.

وسيحصل الفائزون من كل فئة على راتب لحضور المؤتمر السنوي لصناع 2020، وسيتم النظر في تنفيذه في مهام ناسا المستقبلية.