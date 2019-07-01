تكنولوجيا: الولايات المتحدة تؤكد من جديد على فئة المنتجات المتاحة لشركة هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت الإدارة االاميكية تصريحات جديدة تؤكد فيها على أن هواوي ستتمكن من شراء المنتجات الأمريكية المتوفرة في جميع أنحاء العالم فقط.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخراً في قمة G20 عن قراره بإعطاء شركة هواوي تصريح بشراء المنتجات الأمريكية، وذلك بعد محادثات أجريت مع الرئيس الصيني خلال القمة.
وفي تصريحات رسمية جاءت من البيت الأبيض اليوم، تم تحديد فئة المنتجات الأمريكية المصرحة لشركة هواوي، والتي تشمل المنتجات المتوفرة في نطاق واسع وفي جميع أنحاء العالم، لذا لا تشمل هذه المنتجات الرقائق والمنتجات الحساسة المصنعة من الشركات الأمريكية، كما أشار المتحدث باسم البيت الأبيض أن التصريح الذي أعطى لهواوي لا يشمل هذه المنتجات نظراً لمخاوف الولايات المتحدة الأمنية القائمة.
يذكر أن نظام تشغيل الأندوريد لا يتوفر في نطاق واسع عالمياً، إلا أنه نظام تشغيل متاح في الكثير من المناطق، لذا قد تشمل مناقشات الولايات المتحدة مع هواوي نظام تشغيل الأندوريد من بين المنتجات الأمريكية المصرح بها.
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