فاطمة أيت طالب - دبي - نتعلم جميعًا بطرق مختلفة، فالبعض يفهمون بمجرد النظر، والبعض يفهمون من خلال قراءة الكتب، في حين يعتبر البعض منهم موهوبون بالفطرة، بينما قد يستغرق البعض الآخر وقتًا أطول لفهم الموضوع. هذا هو السبب في أن المعلمين يقومون بهذه المهمة الصعبة لأن ما يحاولون تعليمه لطلابهم قد لا يكون قابلاً للفهم من قبل الجميع.
هذا هو المكان الذي قد يكون فيه الذكاء الإصطناعي مفيدًا، لأنه وفقا للعمل الذي أنجزه الباحثون في كلية دارتموث، فقد طوروا ذكاء إصطناعي يمكنه قياس النشاط في عقلك لمعرفة مدى فهم عقلك لموضوع معين. قد يكون ذلك مفيدًا للمعلمين الذي يمكنهم بعد ذلك محاولة تعديل الدروس وتحسينها لضمان أن يفهم الطلاب المواضيع بشكل أفضل.
في حين أن هذا يبدو مثيرًا، فلا تتوقع رؤية ماسحات ضوئية للمخ في المدارس في أي وقت قريب. هذا لأن البحث لا يزال في المراحل الأولية ويركز فقط على تعلم STEM. هذا يعني أنه من غير الواضح كيف قد تختلف عمليات مسح الدماغ من تعلم مادة إلى أخرى، وخاصة إذا كانت مواضيع مختلفة مثل الفن والعلوم.
على أي حال، يبدو الأمر وكأنه إحتمال مثير للإهتمام ويظهر بعض الإمكانات للكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا تحسين أنظمتنا التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون يستخدمون الذكاء الإصطناعي لدراسة العقول لمساعدة المعلمين على تحسين دروسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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