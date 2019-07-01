خاصية إكتشاف السقوط في الساعة الذكية Apple Watch تنقذ حياة إمرأة مسنة بعد حادث سيارة

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى ميزات الساعة الذكية Apple Watch Series 4 في أنها تأتي مع ميزة تدعى إكتشاف السقوط. يتم تفعيل هذه الميزة افتراضيًا للمستخدمين الذين تجاوزوا سن معينة، وكما يوحي إسمها، فهذه الميزة تعمل على إكتشاف متى يسقط الشخص وإذا لم يستجب في فترة معينة، فسوف تقوم هذه الميزة تلقائيًا بطلب المساعدة.

يبدو أنها ميزة مفيدة جدًا لأنه وفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع News Center Maine، فقد تكون هذه الميزة أنقذت حياة امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا تدعى Dotty White. وفقا للتقرير، فقد كانت Dotty White في طريقها إلى المنزل عائدة من متجر للبقالة عندما إتجه سائق نحوها مباشرة.

Advertisements

لم تتمكن من الوصول إلى هاتفها لطلب المساعدة، ولكن بما أن Apple Watch إكتشفت وقوع الحادث على أنه سقوط، فقد نبهت خدمات الطوارئ وأفراد أسرتها. ووفقا للسيدة Dotty White، فقد صرحت بالقول : ” إتصلت الساعة بإبني في فلوريدا، وإتصلت بإبنتي في ماساتشوستس وابنتي في ولاية ماين. لذلك عرفوا أن شيئًا ما قد حدث وعرفوا أين حدث ذلك “.

لحسن الحظ، لم يكن الحادث خطيرًا حيث عانت Dotty White من بعض الكسور على مستوى العظام. لقد أعربت منذ ذلك الحين عن إمتنانها لساعة Apple Watch الخاصة بها بحيث صرحت بالقول : ” من الجميل أن تمتلكها فقط على معصمك. لديك الوقت، والطقس والمساعدة “. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن مساهمة ميزة إكتشاف السقوط على الساعة الذكية Apple Watch في إنقاذ أرواح المستخدمين، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة كذلك أن خاصية التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 4 ساهمت في إنقاذ حياة أحد المستخدمين في المملكة المتحدة.