شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بخرائط جوجل لحمايتك من "التوهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق خرائط جوجل ميزة جديدة تمنعك من فقدان طريقك الصحيح، فى محاولة لتجنب السير بالطرق الوعرة أو التعرض للسرقة أو الاعتداء الجنسى.

ووفقا لموقع engadget الأمريكى، طرحت جوجل ميزة التنبيهات الاختيارية عند السير خارج الطريق، مما يتيح لمستخدمى خدمة الخرائط على نظام أندرويد، معرفة ما إذا كانت رحلتهم تنحرف أكثر من 0.5 كيلومتر (حوالى 0.3 ميل) عن المسار المقترح.

وعند تفعيل تلك الميزة ستحصل على إخطار، مع إمكانية مشاركة تفاصيل رحلتك مباشرةً، إذا كنت تريد أن يكون الآخرون على دراية بمسارك، واتخاذ إجراء حينما تتعرض للخطر، وتتوفر هذه الميزة اللآن فى الهند، وستصل لباقى دول العالم قريبا.

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