شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم مزايا بنظام تشغيل iPadOS الجديد.. الأيقونات أصغر حجما والتصفح أسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن نظام iPadOS الجديد لأجهزة الأيباد خلال مؤتمرها السنوى للمطورين، وأكد خبراء التكنولوجيا أن هذا النظام الجديد يحقق للشركة التوازن، الذى كانت تفتقده الفترة الأخيرة، لذا نستعرض فيما يلى أهم مزايا بالنظام الجديد استنادا على النسخة التجريبية التى طرحتها الشركة، كما عرضها موقع إنجادجيبت الأمريكى.





أول ما ستلاحظه بمجرد تحميل iPadOS هى أيقونات التطبيقات الأصغر من السابق، وهو ما يجعلك تتمكن من ضم المزيد من التطبيقات على الشاشة الأولى وتقليل المساحة المهدرة.

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تحسين تعدد المهام على الجهاز، وذلك عن طريق تشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب بنظام Split View و Slide Over









كانت آبل حريصة على تحديث عملية التصفح ليكون أفضل فى iPadOS، فأصبح الآن من السهل التعامل مع تطبيقات جوجل المختلفة بكل سهولة ويسر.









يمتلك جهاز ايباد مساحة تخزين كبيرة وكانت المشكلة أنه لا يمكنك استخدام هذه المساحة لتخزين ملفاتك الشخصية وإدارتها، ولكن الان مع iPadOS يمكنك إنشاء مجلداتك الخاصة على وتعبئتها بالأشياء الخاصة بك سواء قمت بتنزيل هذه الملفات من خلال سفارى أو تم الحصول عليها من محرك أقراص USB