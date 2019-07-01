شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab تطلق 7 أقمار صناعية صغيرة إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة الناشئة فى رحلات الفضاء " Rocket Lab" سبعة أقمار صناعية صغيرة إلى مدار أرضي منخفض في الرحلة السابعة لها، وهي مهمة أطلق عليها اسم "اجعلها تمطر".

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ارتفعت معززات Rocket Lab على مرحلتين إلى السماء من موقع إطلاق الشركة في نيوزيلندا، وقال ممثلو الشركة إن جميع الأقمار الصناعية السبعة تم نشرها بأمان في غضون 56 دقيقة بعد الإقلاع.

وتشمل هذه الحمولات قمرين صناعين باسم بروميثيوس، والتي ستديرها قيادة العمليات الخاصة بالولايات المتحدة، وقمر ACRUX-1، حيث تم رفعه لبرنامج ملبورن الفضائي، وهو مؤسسة تعليمية تمنح الطلاب الأستراليين خبرة عملية في مشاريع الفضاء.

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وكتب ممثلو Rocket Lab في المهمة : "إن BlackSky Global-3 ، أكبر مركبة فضائية في المهمة، هي أقمار صناعية صغيرة طورها وصممها BlackSky ، المزود الرائد للمخابرات الجغرافية المكانية وتصوير الأقمار الصناعية وخدمات المراقبة العالمية.

وتهدف Rocket Lab إلى زيادة الوصول إلى الفضاء بشكل كبير باستخدام Electron، وهو معزز على مرحلتين يبلغ طوله 57 قدمًا وعرضه 4 أقدام، أما عن مجموع الحمولة الصافية التي تم حملها على الصاروخ فكانت 80 كجم.