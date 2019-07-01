شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تستعد لتوفير ميزة جديدة لنظام التشغيل أندرويد Q، تعمل على غرار AirDrop من أبل لمشاركة الملفات، على أن تأتى الميزة الجديدة تحت اسم Fast Share.

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وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فإن هذه الميزة لن تحتاج من المستخدم الاتصال بشبكة انترنت، كما أنها توفر نقل الملفات بسرعة كبيرة، فهى تعتمد فى الأساس على الاتصال بتقنية البلوتوث لمشاركة الملفات بين الأجهزة، على أن تنتقل إلى نقل المحتوى عبر WiFi، إذ يمكن لجهاز المستخدم أن يظهر للجهات الأخرى أو يختار عدم الظهور أيضاً عند نقل الملفات.

كذلك فإن ميزة "Fast Share"، من جوجل بنفس طريقة ميزة AirDrop، حيث سيحتاج المستخدم اختيار ملف أو أكثر للمشاركة، ثم الضغط على مشاركة واختيار الأجهزة عبر قائمة للأجهزة المرئية، وفى النهاية يمكن الضغط على المشاركة أو الإرسال.