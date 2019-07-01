شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تطبيقات لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد اللغة العربية من أفضل وأصعب اللغات، لذا يسعى العديد لتعلمها نظراً لجمالها ولسيادتها، حيث يستخدمها ملايين سكان الأرض، لذلك رصدنا لك أفضل 3 تطبيقات تدعم اللغة العربية لتعلمها أو تعلم لغات أخرى باستخدامها.





Duolingo

كانت الشركة المالكة لـ Duolingo قد أعلنت منذ عدة أيام عن إطلاق دورة جديدة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إذ قالت الشركة فى بيانً لها إن نحو 250000 شخص اشترك بها فور إطلاقها.

وتوفر دورة اللغة العربية لدارسيها على التطبيق أو الموقع، نسخة لتعلم كيفية إجراء محادثات باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى الأبجدية العربية وبعض من الاختلافات النحوية ودروس الصوتيات لدراسة البناء اللغوى العربى بطريقة صحيحة، وهذا لصعوبة تعلم اللغة العربية بسبب تضمنها للعديد من اللهجات المختلفة.

Advertisements





Learn 33 Languages Free - Mondly

يوفر لك هذا التطبيق تمارين لغوية للقراءة والاستماع والكتابة والمحادثة لـ33 لغة أبرزهم العربية، وهذا باستخدام القواميس وتقنية التعرف على الكلام، بالإضافة إلى إمكانية استخدام ميزة الواقع المعزز.





Beelinguapp

هو كتاب إلكترونى، يعرض النص المكتوب بلغتين يختارهم المستخدم من أصل 13 لغة مختلفة، وتعد العربية من ضمنهم مما يسهل للمستخدمين تعلمها، ويوفر التطبيق النص المقروء صوتياً بحيث يمكنك سماعه.