شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بوكيمون تستعد لإطلاق لعبة جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المطورة للعبوة بوكيمون جو خلال مؤتمر صحفى أقيم أمس، عن نيتها إصدار جديد من لعبتها الشهيرة يحمل اسم "بوكيمون ماسترز".

وحسب موقع Gadgets الهندى، من المقرر أن تكون اللعبة متاحة قريباً على جميع متاجر أندرويد وiOS، وهذا بعد أن عرض المطورون إعلان اللعبة أمام الجميع خلال المؤتمر.

وأوضح المطورون أن بوكيمون ماسترز تعد لعبة قتال، حيث ستحدث العملية بأكملها فى منطقة تدعى Pesio وبدلاً من صيد البوكيمون فى الواقع المعزز، يتعين على اللاعبين التعاون مع مدربين آخرين والقتال.

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وسيتمكن اللاعبون من اقتران بوكيمون واحد فقط سيعرف باسم Sync Pairs"، ويمكن للاعبين استخدام هجمات بوكيمون القوية بعد إعادة ملء مقياس الحركة بمرور الوقت، حيث ستتوالى واحدة تلو الاخرى، مع إمكانية اختيار المدربين للصلاحيات والتحركات التى يريدونها أو إن كانوا يريدون استخدام الحركات الخاصة بهم.

ويذكر أن الشركة اليابانية DeNA التى تقوم بتطوير بوكيمون، هى فى الأساس من أنتجت ألعاب مثل Animal Crossing: Pocket Camp و Super Mario Run و Fire Emblem Heroes و Miitomo.