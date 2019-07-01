شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وماسنجر يختفيان من متجر "ويندوز فون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن حذف تطبيقي فيس بوك وفيس بوك ماسنجر من متجر مايكروسوفت "Windows Phone Store"، وهو ما يعني أن مستخدمي منصة ويندوز فون لن يكونوا قادرين على تحميل هذين التطبيقين مرة أخرى أو الحصول على تحديثات لهما، حيث سيكون أمامهما فقط نظام أندرويد وiOS.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، يأتي هذا في وقت يعمل فيه واتس آب بالفعل على وضع حد لدعم جميع إصدارات Windows Phone وWindows 10 Mobile، حيث لن يتمكن مستخدمي ويندوز فون من استخدام واتس آب على هواتفهم الذكية التى تعمل بنظام ويندوز بعد 31 ديسمبر.

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لكن يمكن لمستخدمي فيس بوك على هواتف ويندوز فون التغلب على هذا الأمر، من خلال الاعتماد على إصداري mbasic.facebook.com أو touch.facebook.com، الأفضل من النسخة التجريبية.