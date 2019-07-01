شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلسفة بطعم الابتكار.. أشهر حكم عمالقة التكنولوجيا.. ستيف جوبز على رأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن يكون للإنسان الناجح مبادئ وأفكار خاصة به، والتى تتحول مع مرور الوقت إلى حكم يتداولها ويتبعها الناس، وفى الوقت الحالى "عصر التكنولوجيا"، لن نجد أشهر من هؤلاء المتربعين على عروش التكنولوجيا فى العالم، لنستعرض أشهر مقولاتهم وأفكارهم.





ستيف جوبز

أحد أشهر وأنجح رجال الأعمال فى العالم، وهو مؤسس شركة أبل وقد بدأ عمله فى أواخر السبعينات، وهو واحد من أوائل المنتجين للكمبيوترات الشخصية، ولديه بعض المقولات والمبادئ المشهورة منها:

- اجعل البساطة هى التى تحكم.

- لا يهمنى أن أكون أغنى رجل، قدر مايهمنى أن أعود للفراش في المساء وأنا أشعر أنني قمت بشيء رائع.

- التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه.

- لا تستمع أكثر من اللازم إلى ما يقوله الزبائن.





بيل جيتس

هو ثانى أشهر رجل فى العالم، ومؤسس شركة مايكروسوفت، وقد حققا نجاحا كبيرا وكون صروة هائلة، لهذا يتم تداول بعض مقولاته مثل:

- الحياة ليست عادلة، فلتعوّد نفسك على ذلك.

- لن تحصل على 60.000 دولار سنويا فقط بمجرد أنك تخرجت من الجامعة.

- قبل إنقاذ الغابات الاستوائية، ابدأ بترتيب غرفتك و كل ما حولك.

- النجاح معلّم سيء، فهو يغري الأذكياء بالتفكير أنه من المستحيل أن يخسروا.







تيم كوك

تيم كوك هو خليفة ستيف جوبز فى شركة أبل، إذ شغل مناسب مهمة فى أكثر من شركة تكنولوجية كبيرة، ومؤخرًا قدم العديد من النصائح لخريجى الجامعات، إليك أهمها:

- لا تضيع وقتك فى عيش حياة شخص آخر.

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- تحمل المخاطر لبناء شئ أفضل.

- كن محاولا دون يأس.

- كن منفتحا، وانظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة.





مارك زوكربيرج

مؤسس شركة فيس بوك وأكبر موقع تواصل اجتماعى فى العالم، ويمتلك عدد من المقولات الشهيرة

- أعتقد أن الناس لديهم هذه الرغبة للتعبير عن من هم، وأعتقد أن هذا الأمر كان دائما موجودا.

- السؤال ليس هو ماذا نريد أن نعرف عن الناس إنه، ماذا يريد الناس أن يقولوا عن أنفسهم ؟

- هذا هى معركة عصرنا، قوى الحرية والانفتاح والمجتمع العالمى ضد قوى الاستبداد والانعزالية والقومية.

- الأفكار لا تتشكل بشكل كامل، بل تصبح واضحة فقط عندما تعمل عليها.





إيلون ماسك

الرجل الحديدى الأشهر حاليًا، مؤسس شركة سبيس إكس للفضاء، ولديه العديد من الأفكار الغريبة المفيدة للعالم، تعرف على أشهر أقواله:

- الفشل خيار، إذا لم تجرب وتفشل، فأنت لا تبتكر بشكل كافى.

- بعض الناس لا يحبون التغيير، لكن يجب دومًا تبنى التغيير إذا كان الوضع البديل سيؤدى لكارثة.

- من الجيد وضع البيض كله فى سلة واحدة، مادمت تتحكم فى كل شيء يحدث لتلك السلة.

- المثابرة مهمة جدًا، لا تستسلم إلا إذا أجبرت على الاستسلام.