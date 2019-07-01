سينولوجي تطرح جهازاً مصغرأً بقدرات فائقة للتخزين السحابي

دبي - الخليج 365 :

أطلقت اليوم شركة سينولوجي منتجها الجديد DiskStation DS419slim، و الذي يتميز بوجود 4 مساحات مناسبة لأقراص التخزين المتصل بالشبكات . ويدعم الجهاز، والذي لا يتجاوز مساحة راحة اليد، مساحة تخزين قصوى تصل إلى 20 تيرابايت في الصف الواحد، مع أربعة أقراص صلبة قياس 2.5 بوصة.

في هذا السياق قالت كاتارينا شاو، مدير المنتجات لدى سينولوجي: "لا يزال العديد من الناس يواجهون صعوبات في إدارة الملفات الموزعة على البنى السحابية العامة وأقراص USB أو أجهزة الحاسوب الشخصية. إلا أن حلول DS419slim تمثل الخيار الذكي والموثوق للاحتفاظ بالصور الثمينة ومقاطع الفيديو والوثائق الهامة، ووضع كل ما تحتاج إليه في مكان واحد يمكنك التحكم به بفضل القدرات المتميزة لإدارة الملفات."

وأضافت: "وإلى جانب إمكانية الوصول إلى كافة الملفات ومشاركتها ومزامنتها بسهولة تامة عبر المنصات المختلفة، يمكنك كذلك امتلاك مكتبة من الوسائط المتعددة بحيث تستطيع بث المحتوى الرقمي على اجهزتك المتحركة أثناء التنقل."

صغير في الحجم، متنوع في المهام:

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بفضل تصميمه فائق الصغر ودعم الأقراص الأربعة للحالة الصلبة قياس 2.5 بوصة، يوفر DS419slim مرونة هائلة في كل من إعدادات واستخدام أقراص RAID. كما أنه يعمل بمعالج ثنائي النواة يمكنه من تحقيق أداء متفوق فيما يستهلك 20.28 وات فقط أثناء التشغيل.

أداء متميز: أداء تسلسلي بسرعة تفوق 223 ميغابت في الثانية في القراءة

الشبكة: منافذ ثنائية لاتصال الشبكة المحلية سعة 1GbE لتجميع الروابط

تصميم صغير الحجم: أربعة أرفف للأقراص قياس 2.5 بوصة

تصميم خفيف قابل للحمل: أقراص التخزين المتصل بالشبكات ذات الشكل المكعب، وبحجم أقل من 15 سم ووزن 700 غرام

مرونة ضبط الإعدادات: إمكانية ضبط نظام RAIDبواسطة أربعة أقراص صلبة أو أقراص الحالة الصلبة

القدرة الاستيعابية القصوى في الصف الواحد: 20 تيرابايت من خلال 4 أقراص سعة 5 تيرابايت لكل منها.

يعمل بنظام التشغيل Synology DiskStation Manager

تعمل حلول DS419slim من خلال نظام التشغيل DiskStation Manager، وهو نظام متطور وذكي لأجهزة التخزين المتصل بالشبكات من سينولوجي ويتمتع بعدد من التطبيقات التي تعزز إنتاجية العمل. ويشار إلى أن سينولوجي حصلت على عدة جوائز وألقاب إعلامية وتصدرت فئة الأجهزة المتوسطة للتخزين المتصل بالشبكات في استطلاع "تك تارغت" لحلول التخزين، إلى جانب الفوز بلقب اختيار القراء في PCMag لتسع سنوات على التوالي.