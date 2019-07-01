شركة «شرق آسيا للنظم والحاسبات» الرائدة في أعمال القنوات موزعاً لشاشات الكمبيوتر «فيليبس» و«إيه أو...

القاهرة - الخليج 365 :

أعلنت اليوم شركة «تي بي في الخليج» TPV Gulf، الشركة المالكة للعلامتان التجاريتان لشاشت العرض «إيه أو سي» AOC و«فيليبس» Philips، عن تعيين شركة «شرق آسيا للنظم والحاسبات»، كموزع جديد معتمد بهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري.

«تي بي في» واحدة من أكبر الشركات المصنعة لحلول شاشات العرض في العالم، وتقدم الشركة منصة منتجات قوية وشاملة وتمتلك قوة إنتاجية وإدارة عمليات ذات مستوى عالمي تجعلها قادرة على تقديم مجموعة واسعة من شاشات الكمبيوتر للمستهلكين في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري السريع النمو.

ووفقًا للإعلان الأخير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، "حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معدل نمو بلغ حوالي 16.4٪، وهو الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي حوالي 8 ٪، وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني من السنة المالية الحالية 2018-2019 ".

وصرح "سامح جمال"، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «تي بي في الخليج»، وقال: "إن الشراكة مع «شرق آسيا للنظم والحاسبات» سوف تتيح لنا الاستفادة من نقاط القوة لكل من العلامتان التجاريتان لتحسين وضعنا في السوق و التمكن من القيادة السوقية عبر الصناعة في مصر. إن مجموعة منتجات حلول العرض الكمبيوتري الواسعة لدينا بجانب برنامج الشريك لأعمال القنوات، تجعلنا على يقين من أن هذه الشراكة ستقود النمو لكل من «فيليبس» و«إيه أو سي» إلى المستوى التالي".

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وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، قال "هاني محمود سالم عابد"، الشريك في شركة «شرق آسيا للنظم والحاسبات»: "مع وجود اثنين من العلامات التجارية العالمية «فيليبس» و«إيه أو سي» في محفظتنا، نحن على ثقة بقدرتنا على توفير أوسع و أشمل مجموعة من حلول العرض الكمبيوتري المبتكر والأفضل قيمة لعملائنا المنتشرين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القاهرة والإسكندرية ومنطقة الدلتا وصعيد مصر".

من جانبه، أعرب أيضاً "أحمد سعيد جابر رضوان"، الشريك الآخر في شركة «شرق آسيا للنظم والحاسبات»، عن سعادته المماثلة بالشراكة الجديدة، قائلاً: "نتطلع من خلال الخبرة الواسعة وأعمال القنوات و العملاء التي نمتلكها إلى إقامة شراكة قوية تؤدي إلى نموذج أعمال مستدام لكل منا. ومع إضافة «فيليبس» و«إيه أو سي» إلى محفظة منتجاتنا، نحن متفائلون بزيادة فرص البيع في جميع قنوات بالسوق".

وتأسست شركة «شرق آسيا للنظم والحاسبات» عام 2000، وهي واحدة من شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة في مصر تطورت أعمالها من خلال شبكة محلية من شركاء القنوات والموزعين وتجار التجزئة المستقلين. وعلى مر السنوات نمت الشركة لتصبح مجموعة من الشركات المنتشرة في العديد من البلدان. وتعزز الشركة اليوم محفظة منتجات واسعة تتكون من علامات تجارية عالمية ورائدة مثل "إتش بي"، "ديل"، "كانون"، "اَسر"، "لينوفو"، "هواوي"، "سامسونج"، "ويسترن ديجيتال"، "لينكسيس"، "تي بي لينك"، "فيوسونيك" و غيرها الكثير.