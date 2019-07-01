كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “MIFE FREE”…سماعات تتضمن شريحة “Qualcomm”

متابعة-سنيار: تم إطلاق مجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية Bluetooth 5.0 الحقيقية عبر Kickstarter هذا الأسبوع في شكل MIFE FREE، والتي تم إنشاؤها من قبل فريق تطوير مقره في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

ويتيح تضمين شريحة Qualcomm لـ MIFE RREE أن يقترن بجهازك بشكل فردي، حتى تتمكن من استخدام أي منهما بشكل منفصل والتبديل بينهما دون أي تأخير أو انقطاع، كما يقول منشئوه.

“MIFE FREE هي سماعات الأذن اللاسلكية True True الأكثر تقدماً في العالم من حيث الأداء الصوتي الذي لا مثيل له، والتكنولوجيا الحديثة والتصميم الراقي.

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تتميز سماعاتMIFE RREE، بجودة صوت لا تصدق، وشرائح Qualcomm QCC302X، ووصلة صلبة، وراحة تامة، وبأسعار في متناول الجميع.

تم إطلاق MIFE RREE عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وتبدأ التعهدات من 65 دولارا أو ما يقرب من 51 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال أغسطس 2019.