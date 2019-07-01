كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Saint Laurent” تتعاون مع “Bang & Olufsen” لإطلاق مجموعة مكبرات صوت فاخرة

متابعة-سنيار: تعاونت “Saint Laurent” مع العلامة التجارية السمعية الدنماركية الراقية “Bang & Olufsen” لتقديم مجموعة محدودة من مكبرات الصوت للاحتفال بافتتاح متاجر Rive Droite في باريس ولوس أنجلوس.

تشتمل مجموعة الإصدار الخاص من السماعات اللاسلكية على B & O’s Beoplay A1 و A9 والتي تلقت لمسات خاصة من مبدعي “Saint Laurent”.

تتميز مكبرات الصوت الأنيقة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth f تصميم أسود من الألمنيوم المؤكسد مع شعار Saint Laurent محفور على مقدمة السماعة.

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يعتبر العديد من مكبرات الصوت B&O من بين أقوى وحدات الصوت المعروضة للبيع حاليا، ويبلغ سعر Beoplay A1 460 دولارا وهو مكبر صوت يعمل بتقنية Bluetooth فقط، ويبلغ قياسه 7.4 بوصات بنسبة 7.4 بوصات بنسبة 3.4 بوصات.

من ناحية أخرى، يبلغ سعر Beoplay A9 4650 دولارا وقياسه 27.3 بوصة 35.5 بوصة و 16.2 بوصة.

تتميز وحدة السماعات على شكل طبق بثلاثة أقدام نحاسية سوداء، ويمكن أيضا استخدام كلتا السماعتين مع AirPlay.

تتوفر سماعات Saint Laurent x Bang & Olufsen حصريا في مواقع Saint Laurent Rive Droite في باريس ولوس أنجلوس.