منصة Google Stadia لن تحصل على بيتا قبل الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Stadia هي المنصة الجديدة من عملاقة التكنولوجيا الأمريكية غوغل لبث ألعاب الفيديو، و التي تم تأكيدها و الكشف عن تفاصيلها من خلال معرض التسلية و الترفيه الإلكتروني E3 2019، و الذي أُقيمت فعالياته في وقتٍ سابق من شهر يونيو الحالي.
Phil Harisson مُدير المشروع أكّد أن منصة Stadia لن تحصل على بيتا لأن شركة غوغل واثقة من جودة تقنياتها و ليست بحاجة إلى هذا الاختبار، كما أن تجربة Assassin’s Creed Odyssey و التي أُتيحت للاعبين في وقت سابق، كانت أشبه بالبيتا بالفعل.
أما فيما يتعلق بتسعيرة الألعاب فقد أكّد فيل هاريسون أن الألعاب ستتوفر بنفس السعر المعتاد على بقية الأجهزة المنزلية و لا يعلم لماذا ظن بعض اللاعبين أن الألعاب ستتوفر بسعر أقل.
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