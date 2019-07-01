PUBG باعت 4.7 مليون نسخة هذا العام بحسب Super Data

فاطمة أيت طالب - دبي - PUBG (اختصاراً لـPlayerUnknown’s Battlegrounds) هي لعبة الباتل رويال التي حققت نجاحاً كاسحاً حول العالم و أشعلت شعبية هذا النوع من الألعاب، لتلحقها ألعاب أخرى حققت نجاحاً كبيراً مثل Fortnite من شركة Epic و Apex Legends.

بحسب آخر البيانات من SuperData، فإن PUBG تمكنت من بيع 4.7 مليون نسخة تقديراً، و ذلك منذ بداية العام الحالي 2019 و حتى نهاية شهر مايو الفائت، و هذا يؤكد تواصل الطلب القوي على اللعبة، فهي عنوان مدفوع يُباع مقابل 30 دولاراً، و ليست مجانية مثل منافستيها.