شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكسوف الكلى للشمس 2019.. كيف ومتى ترى القمر يحجب الشمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد العلماء هذا الأسبوع لحدث فلكى مهم، حيث يمر القمر بين الأرض والشمس، مما ينتج عنه كسوف كلى للشمس، حيث سيكون هذا أول كسوف كلى الشمسى منذ أغسطس 2017، عندما تمكن ملايين الأشخاص فى الولايات المتحدة من مشاهدة هذه الظاهرة المذهلة بشكل مباشر، لكن رغم ذلك، لن يكون هذا الكسوف الكلى للشمس مرئيًا فى أى مكان فى نصف الكرة الشمالي.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فإن أفضل الأماكن لرؤيته ستكون تشيلى والأرجنتين، وهو الأمر الذى دفع العلماء لتسميته باسم الكسوف الكلى لأمريكا الجنوبية 2019، وفيما يلى كل ما تحتاج إلى معرفته:

ما هو الكسوف الكلى للشمس؟

يحدث الكسوف الكلى الشمسى عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، مما يحجب الشمس عن الأنظار، فعندما يغطى قرص القمر بالكامل قرص الشمس فى السماء، فإنه يعرف باسم الكسوف الكلى للشمس، أما إذا كان جزء من الشمس لا يزال مرئيًا، يُعرف باسم الكسوف الشمسى الجزئي.

ويحدث الكسوف الشمسى لأن القمر يدور حول الأرض بمتوسط ​​239000 ميل - وهى المسافة المناسبة له لتظهر بنفس الحجم فى السماء مثل الشمس الأكبر بكثير، والتى تبعد 93 مليون ميل.

متى سيكون الكسوف الشمسى الكلى لأمريكا الجنوبية 2019؟

سيقع الحدث السماوى النادر يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو بعد وقت قصير من الساعة 16:30 بالتوقيت المحلى (20:30 بتوقيت جرينتش)، حيث سيظهر القمر أولاً فى اتصال مع الشمس فوق المحيط الهادئ فى الساعة 12:55 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:55 بتوقيت جرينتش)، حيث ستكون هذه بداية المرحلة الجزئية للكسوف.

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أين يمكن مشاهدة الكسوف الشمسي؟

سيظهر الكسوف الكلى للشمس من أجزاء صغيرة من شيلى والأرجنتين قبل غروب الشمس مباشرة، كما ستشهد بعض المناطق فى المحيط الهادئ وفى أمريكا الجنوبية، بما فى ذلك المواقع فى إكوادور والبرازيل وأوروغواى وباراغواى، كسوفًا جزئيًا للشمس إذا سمح الطقس بذلك.

وقال بول كوكس، كبير المسؤولين الفنيين فى مرصد سلوه: "إن كسوف الشمس فى أمريكا الجنوبية لعام 2019 ليس بالأمر السهل، فعلى عكس الكسوف لعام 2017، فإن طريق مجمله (المسار البالغ طوله 90 ميلًا من ظل المظلة القمر) لا يؤدى إلا إلى ظهوره على اليابسة عبر امتداد ضيق من تشيلى والأرجنتين.

متى سيكون الكسوف الشمسى التالي؟

سيكون الكسوف الجيد التالى مرئى من المملكة المتحدة فى 12 أغسطس 2026، عندما يكون هناك كسوف جزئى كبير للغاية فى جميع أنحاء بريطانيا، يتراوح من حوالى 96٪ فى كورنوال إلى 91٪ فى أبردين.