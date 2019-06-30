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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 1985 لـ2015.. مراحل تطور 11 إصدارا لويندوز تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مايكروسوفت منذ عدة أيام بمرور 21 عاما على إصدار نظام تشغيلها ويندوز 98، الذى كان واحدا من أهم أنظمة التشغيل وقتها، فلم يكن هناك جهاز كمبيوتر لا يعمل به، ولكن هل سألت نفسك كم إصدار أطلقته مايكروسوفت حتى الآن؟ وللإجابة عن هذا السؤال نستعرض لك الإصدارات التى طورتها الشركة خلال سنوات.
يندوز 1.0 "1985"
ويندوز 2.0 "1987"
أول نسخة أطلقتها مايكروسوفت، والتى تضمنت برامج متعددة وجديدة فى ذلك الوقت، باتت الآن عادية للمستخدمين
لم تحتو هذه النسخة على العديد من التحديثات بسبب قلة الإمكانيات فى الأجهزة المتوفرة فى هذا الوقتويندوز 3.0 "1990"
يعد هذا الإصدار هو رائد التطور من بين إصدارات مايكروسوفت، حيث تضمن واجهة سهلة وبرامج الوورد والإكسل التى كان هذا أول ظهور لها.ويندوز 3.5 "1994"
اعتمدت مايكروسوفت فى هذا الإصدار على تطوير الألوان بالنظام وأيقونات البرامج، بالإضافة إلى تطوير مميزات الأمان.ويندوز 1995
احتوى ويندوز 1995 على العديد من المميزات التى لم تكن موجودة فى النسخ السابقة، بالإضافة إلى الواجهة الرسومية للمستخدم، وكان أول نظام مدعم ب٣٢ بت، مع ظهور قائمة start لأول مرة.
دعمت تلك النسخة برنامج خاص لزيادة سرعة الجهاز، بالإضافة إلى توفر أجهزتها بماوس ذو عجلة من الأعلى لأول مرة.ويندوز 2000
لم تأت بجديد لذا كانت من اسوأ النماذج المطروحة، ولكن كانت تدعم برنامج صانع الفيديو والعديد من التحديثات البسيطة.ويندوز 2001
بعد عام من إطلاق ويندوز ٢٠٠٠، طرحت ويندوز النسخة الجديدة من نظام تشغيلهاوهى XP، التى كانت من النسخ المفضلة للمستخدمين.ويندوز 7
جاء هذا الإصدار بعد فشل إطلاق اصدار سابق منه لتتجنب الاخطاء التي وقعت بها، مما جعل تلك النسخة من أفضل إصدارات مايكروسوفت.ويندوز 8
أطلقت مايكروسوفت تلك النسخة عام ٢٠١٢، لتغيير نظام البرنامج، مما تسبب فى إثارة ضيق المستخدمين.ويندوز 10 "2015 "
طورت مايكروسوفت العديد من المميزات بإصدارها الجديد ويندوز ١٠، حيث دعم العديد من التحديثات مثل أنطمة مساعدة صوتية وتطوير انترنت اكسبلورر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: من 1985 لـ2015.. مراحل تطور 11 إصدارا لويندوز تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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