شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 1985 لـ2015.. مراحل تطور 11 إصدارا لويندوز تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مايكروسوفت منذ عدة أيام بمرور 21 عاما على إصدار نظام تشغيلها ويندوز 98، الذى كان واحدا من أهم أنظمة التشغيل وقتها، فلم يكن هناك جهاز كمبيوتر لا يعمل به، ولكن هل سألت نفسك كم إصدار أطلقته مايكروسوفت حتى الآن؟ وللإجابة عن هذا السؤال نستعرض لك الإصدارات التى طورتها الشركة خلال سنوات.

يندوز 1.0 "1985"



أول نسخة أطلقتها مايكروسوفت، والتى تضمنت برامج متعددة وجديدة فى ذلك الوقت، باتت الآن عادية للمستخدمين

لم تحتو هذه النسخة على العديد من التحديثات بسبب قلة الإمكانيات فى الأجهزة المتوفرة فى هذا الوقت

يعد هذا الإصدار هو رائد التطور من بين إصدارات مايكروسوفت، حيث تضمن واجهة سهلة وبرامج الوورد والإكسل التى كان هذا أول ظهور لها.





اعتمدت مايكروسوفت فى هذا الإصدار على تطوير الألوان بالنظام وأيقونات البرامج، بالإضافة إلى تطوير مميزات الأمان.

احتوى ويندوز 1995 على العديد من المميزات التى لم تكن موجودة فى النسخ السابقة، بالإضافة إلى الواجهة الرسومية للمستخدم، وكان أول نظام مدعم ب٣٢ بت، مع ظهور قائمة start لأول مرة.

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دعمت تلك النسخة برنامج خاص لزيادة سرعة الجهاز، بالإضافة إلى توفر أجهزتها بماوس ذو عجلة من الأعلى لأول مرة.





لم تأت بجديد لذا كانت من اسوأ النماذج المطروحة، ولكن كانت تدعم برنامج صانع الفيديو والعديد من التحديثات البسيطة.





بعد عام من إطلاق ويندوز ٢٠٠٠، طرحت ويندوز النسخة الجديدة من نظام تشغيلهاوهى XP، التى كانت من النسخ المفضلة للمستخدمين.





جاء هذا الإصدار بعد فشل إطلاق اصدار سابق منه لتتجنب الاخطاء التي وقعت بها، مما جعل تلك النسخة من أفضل إصدارات مايكروسوفت.





أطلقت مايكروسوفت تلك النسخة عام ٢٠١٢، لتغيير نظام البرنامج، مما تسبب فى إثارة ضيق المستخدمين.





طورت مايكروسوفت العديد من المميزات بإصدارها الجديد ويندوز ١٠، حيث دعم العديد من التحديثات مثل أنطمة مساعدة صوتية وتطوير انترنت اكسبلورر.