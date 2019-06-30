شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى يومها العالمى.. 3 كويكبات خطيرة تهدد الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل ناسا اليوم، بيوم الكويكب لتوعية الناس عن تلك الأجسام الصخرية التى تهدد الأرض دائمًا، والتى يتوقع أن تكون سبب لدمار الأرض ونهاية العالم، وبجانب الاحتفال كل عام بهذا اليوم، فإن كل عام أيضًا يمتلىء بالأخبار عن أحد الكويكبات التى سيصطدم بالأرض.

وإليك أبرز الكويكبات التى تهدد الأرض هذا العام:





كويكب بينو:

المعروف بكويكب "يوم القيامة"، هو الأشد خطرًا على الأرض خلال السنوات القادمة، حجمه ليس كبيرًا، لكنه قادر على تدمير جزء كبير جدًا من الأرض.

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كويكب أبو فيس:



يعتبر صخرة فضائية كبيرة، تقترب من الأرض بشكل مثير للقلق، وقد حذر العلماء من خطره بسبب أن مساره حول الشمس سيؤدى لتصادمه مع الأرض، وخطره الأكبر فى عام 2068.





كويكب ME131:

هو كويكب بدأ خطره منذ 2015، إذ يتحرك بسرعة 44 ألف ميل فى الساعة الواحدة، ويستمر تهديده لكوكب الأرض حتى عام 2089.

هل يمكن تدمير الكويكبات؟

كان يُعتقد أنه كلما كبر حجم الجسم، أصبح تدميره سهلًا، لكن على عكس ذلك فإن تدمير الكويكبات لن يكون أمرًا بسيطًا، إذ حاول العلماء عمل نموذج حاسوبى لمعرفة كمية الطاقة التى يحتاجونها لتدمير كويكب ما، وتبين أنه عند ضرب الكويكب فأنه يتشكل على سطحه مجموعة من الحفر والشقوق، وتندفع أجزاء صغيرة منه على شكل حبيبات رمل، ويتحول إلى نواة كبيرة مدمرة، مما يعنى أنه لا يمكن تدمير الكويكبات، حيث إن تدميرها ينقلب عكسيًا لتدميرنا نحن بشكل أسرع.