تكنولوجيا: اعرف الحكايات الخفية وراء 5 اختراعات نستخدمها حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت التكنولوجيا الكثير من الاختراعات والابتكارات التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بعضنا يستخدمها يوميا والبعض الآخر هى محور عمله الرئيسى.
ولكل اختراع قصة وحكاية كانت السبب فى ظهوره للنور، وفيما يلى نستعرض الحكايات الخفية وراء اختراع العديد من الابتكارات التى نستخدمها حتى الآن.
دخل الجراح الفرنسى "جان لارى" وسط صفوف الجنود خلال خروب نابليون وأصبح مقتنعا بأن العلاج السريع للجنود الجرحى فى الحرب يقلل عدد الوفيات، ومن هنا جلس ورسم سيارة الإسعاف، وكانت البداية بعربية تجرها الخيول وقد صممت خصيصا للتحرك السريع والوصول إلى كل أنحاء ساحة القتال والتقاط الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات الميدانية خارج مكان القتال، ثم طوروا فكرة الإسعاف لتصبح فى شكلها الحالى.
ويذكر أن فكرة "لارى" فى تطوير سيارة الإسعاف كانت السبب فى إنقاذ حياته من الموت، حيث تم أسره فى إحدى الحروب وقبل قيام العدو بإعدامه تعرفوا عليه وتذكروا ما فعله من أجل إنقاذ الجنود وتم إعفاؤه من الإعدام.
جاءت الفكرة فى عام 1943 من شركة التعبئة والذخيرة تدعى "فيستا ستودت"، عندما لاحظت أن عبوات الذخيرة كانت مختومة بشريط ورقى رفيع وكانت تمزق قبل وصولها إلى مكانها الأخير، وهو ما يشكل خطر على الجنود وحاملى عبوات الذخيرة.
ومن هنا فكرة الشركة فى عمل شريط مقاوم مصنوع من القماش يقوم بغلق الصناديق بفعالية، وبمجرد معرفة مجلس الانتاج الحربى للفكرة تمت الموافقة عليها وتم استخدامه فى الجيش لإصلاح أغلب الأشياء المكسورة والحفاظ على غلق صناديق الذخيرة.
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