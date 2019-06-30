شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا فعلت موجة الحر فى غابات إسبانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت إسبانيا للكثير من الحرائق جراء موجة حر ضربت أنحاءها، حيث ظلت درجات الحرارة مرتفعة فى جميع أنحاء أوروبا مؤخرا، فيما تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحرائق.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"فاحتشد أكثر من 700 جندى ومئات من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى الطائرات التى تسقط الماء وطائرات الهليكوبتر والمركبات الخاصة بالإطفاء من احتواء أربعة حرائق للغابات فى وسط إسبانيا والأجزاء الشمالية الشرقية.

فيما كانت قد ذكرت خدمات الطوارئ أيضا أن حريقًا اندلع مساء أمس الأول الجمعة فى بلدة الموروكس بوسط البلاد، وقد أحرق بالفعل أكثر من 4900 فدان، وامتد إلى منطقة مدريد وأجبر على إخلاء قرية.

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وأدى حريق آخر بالقرب من مدينة توليدو على بعد حوالى 60 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقى إلى إجلاء عددا من السكان، حيث ساعدت الطائرات التى تسقط بالماء رجال الإطفاء على الأرض فى احتوائه.

واندلع حريق آخر على بعد حوالى 60 كيلومتراً إلى الغرب من المروكس، وتزامنا مع ذلك، تم احتواء حريق كبير فى المنطقة الشمالية الشرقية من كاتالونيا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن درجات الحرارة تجاوزت 36 درجة مئوية، وتأتى الحرائق فى الوقت الذى تتعرض فيه أوروبا لموجة حارة كبيرة، حيث تصل درجات الحرارة فى بعض أجزاء فرنسا إلى مستويات قياسية.