تكنولوجيا: ابل تستثمر 100 مليون دولار في شركة Japan Display

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير جديد من اليابان إلى أن شركة ابل قامت باستثمار 100 مليون دولار تقريباً في شركة Japan Display المصنعة للشاشات، والتي تمر بإعادة هيكلة في الوقت الراهن.
إستحوذت شركة أبل على ما يقرب من 60% من أعمال Japan Display. وبالإضافة إلى هذا الاستثمار، يشير التقرير إلى أن أبل ستقوم بتبديل الطلبات وتحويل إنتاج شاشات LCD من الصين إلى شركة Japan Display.
جدير بالذكر أن أبل قد استثمرت في البداية 1.5 مليار دولار في الشركة اليابانية، وعلاوةً على هذا الاستثمار، فإن لدى أبل أسبابًا أخرى للمساعدة في إبقاء شركة Japan Display حية، حيث تقوم الشركة بتصنيع شاشات OLED لساعة Apple Watch، وأيضاً شاشات LCD لهواتف آيفون XR، وجميع الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون التي لا تضم شاشات OLED.
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